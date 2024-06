Formazione: Cia, focus sulla dichiarazione dei redditi per 250 consulenti

Il punto sul 730 e l'importanza di una tempestiva e accurata presentazione; il focus sulle novità introdotte per l’anno in corso rispetto alle agevolazioni fiscali per le imprese agricole, ma anche relativamente a imposte dirette e indirette; l’approfondimento delle strategie di pianificazione fiscale per minimizzare gli oneri e ottimizzare i risultati economici raggiunti dalle aziende del settore. Questi i temi chiave della giornata studio sulla dichiarazione dei redditi 2024, promossa e organizzata da Cia Academy per gli esperti del settore fiscale e contabile della Confederazione, 250 consulenti a lavoro, insieme e in presenza, per fornire a imprese e agricoltori un supporto sempre più puntuale ed efficace.

Una tappa importante, dunque, del processo formativo interno all’Organizzazione che vanta sul territorio una rete di professionisti, in campo fiscale, altamente qualificati. Un punto di forza su cui costruire, come da obiettivo di Cia Academy, occasioni importanti di condivisione delle conoscenze e delle competenze, puntando sull’incontro e il confronto con fiscalisti di comprovata esperienza, in particolare in ambito agricolo. Significativo è stato, infatti, in questo incontro di giugno a Roma, sul 730, l’apporto dei relatori Alessandra Caputo e Alberto Tealdi.

Al termine, tutti concordi rispetto alla buona riuscita dell’iniziativa, soprattutto per la qualità dei contenuti e l’alto livello dell’interazione. Per Cia, attraverso l’Academy, la formazione continua delle professionalità interne è uno dei pilastri portanti del progetto di sviluppo della Confederazione che vuole essere a servizio degli agricoltori associati, garantendo sempre di più la massima tempestività ed efficienza.