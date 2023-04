G7 agricoltura. Lollobrigida: con presidenza Nomura riferimento qualità

“Nell’attuale presidenza giapponese del G7 Agricoltura abbiamo trovato un riferimento di qualità. La qualità per l’Italia è l’elemento più importante. Un elemento che può diventare ulteriore ricchezza per i nostri popoli ma anche per far crescere quei paesi più deboli, che hanno disponibilità di risorse ma non sanno come utilizzarle. In futuro per garantire la sicurezza alimentare non potremo rinunciare alla qualità”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, incontrando a Miyazaki il suo omologo giapponese Tetsuro Nomura, prima dell’inizio dei lavori del G7 di Miyazaki.

“Sia in termini ambientali sia economici, dobbiamo potenziare ricerca e innovazione. Auspico che Italia e Giappone possano sviluppare ancora di più una fattiva collaborazione in questi campi, anche per aiutare le nazioni più deboli”, ha aggiunto il ministro Lollobrigida.

“I prodotti giapponesi, anni dopo Fukushima, non sono più radioattivi. L’Italia è pronta a dare il suo contributo su questo tema, cercando di sensibilizzare anche quegli Stati UE meno convinti. Sono certo, inoltre, che i ministri della Salute italiano e giapponese, nel prossimo bilaterale in programma a maggio a Parigi, troveranno l’accordo per rimuovere il divieto di esportazione di carni, imposto dal Giappone dopo l’insorgere della peste suina africana”, ha concluso il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.