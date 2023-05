Gorgonzola dop, il gusto che unisce le generazioni lancia il nuovo progetto social europeo

Gorgonzola Dop presenta i nuovi ambasciatori del gusto e della versatilità che saranno protagonisti della nuova campagna influencer 2023 promossa a livello europeo dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola.

Una sfida tra i più noti food creator chiamati a rivisitare una ricetta tipica della tradizione gastronomica del proprio Paese utilizzando il Gorgonzola Dop. Si tratta di venticinque talent selezionati in sei Paesi. Oltre all’Italia, la campagna coinvolge infatti Francia, Spagna, Regno Unito, Germania e Svizzera portando anche all’estero il tema della “Generazione G”. Un progettorivolto a tutti coloro che amano il Gorgonzola, qualsiasietà abbiano in qualsiasi città si trovino, sottolineando così ancora di più la trasversalità di un formaggio che ben si presta ad essere utilizzato in ogni preparazione, dalle più classiche alle più moderne.

“Il gusto che unisce le generazioni” è il claim della social activation – e dello spot TV andato in onda a fine novembre scorso e a marzo – riportato emblematicamente sui grembiuli che i talent userannonelle sfide sui propri profili social.

Il progetto, curato da Outnow, Agenzia Social, Digital e Media del Gruppo This Is Ideal, avrà una durata di circa 2 mesi con un obiettivo stimato di reach organica di 874mila utenti.

Forte di un engagement social tra i più alti nell’ambito delle Indicazioni Geografiche italiane – con 589mila menzioni oggi su Instagram – e di un export in costante crescita, con oltre 2milioni di forme nel 2022 che rappresentano il 42% circa della produzione per un valore di oltre 178 milioni di euro, il Gorgonzola Dop è amatissimo nei Paesi oggetto della campagna. In particolare Francia e Germania realizzano da sole quasi la metà delle esportazioni, con la Francia primo Paese importatore per la prima volta dal 2012.

Per seguire le sfide e scoprire i piatti creati dai talent: @gorgonzoladop – @gorgonzolafromage –@quesogorgonzola – @gorgonzolakase –@gorgonzolapdo