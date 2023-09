Granchio blu: ok emendamento che istituisce un fondo per ammortizzare gli oneri previdenziali e assistenziali. Soddisfazione Alleanza cooperative

Approvato questa sera - da quanto apprende AGRICOLAE - un emendamento all’art. 10 del decreto legge “asset”, all’esame del Senato, presentato dal presidente sen. De Carlo, che istituisce un Fondo con dotazione di ulteriori 500.000 euro, destinato alla copertura dell’esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle imprese colpite dall’emergenza granchio blu; l’esonero riguarda anche i loro dipendenti.

La notizia è giunta in serata in occasione dei lavori in corso presso la 9a commissione agricoltura del Senato; si tratta del decreto contenente il primo stanziamento di 2,9 milioni di euro, cui ora si aggiungono queste ulteriori risorse, approvato ad agosto dal governo per fronteggiare i primi costi di raccolta e smaltimento del granchio blu da parte delle cooperative e dei consorzi colpiti da questa impareggiabile emergenza.

Al momento per l’emergenza il governo ha messo a disposizione 13,4 milioni di euro. Ma sono in arrivo altri 10 milioni di euro annunciati ieri dal ministro Lollobrigida in occasione della riunione al Masaf sull’argomento granchio blu.

Soddisfazione espressa dall’Alleanza delle cooperative.