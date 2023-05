Il Consorzio Grana Padano celebra i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026

Sport, alimentazione e cucina d’autore: questi i grandi temi protagonisti dell’evento di Grana Padano, tenutosi oggi, mercoledì 10 maggio, presso lo stand del Consorzio Tutela in occasione di Tuttofood, la manifestazione meneghina con cadenza biennale, dedicata all’intera filiera agroalimentare.

L’incontro, rivolto a consorziati, addetti ai lavori e giornalisti, ha rappresentato un’occasione del tutto speciale per celebrare il recente accordo stretto con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, grazie anche all’intervento di nomi prestigiosi del panorama sportivo-istituzionale, dell’alta cucina italiana, oltre che di figure esperte legate al mondo dell’alimentazione e del benessere.

A rimarcare l’importanza di questa partnership la partecipazione del Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, che ha preso parte all’incontro presso Tuttofood al fianco del Presidente del Consorzio Tutela Grana Padano Renato Zaghini e del Direttore Stefano Berni.

“Nel ricco palinsesto di appuntamenti che si susseguono al nostro stand di Tuttofood, questo momento conviviale rappresenta la punta di diamante di un percorso che ci vede sempre più connessi con il territorio, lo sport, l’alimentazione e l’alta cucina. Da ambasciatori del gusto italiano con la nostra Dop più venduta nel mondo, siamo orgogliosi di essere parte di un evento unico e irripetibile come i XXV Giochi Olimpici Invernali” - ha commentato Renato Zaghini, Presidente del Consorzio.

Ha aggiunto Stefano Berni, Direttore del Consorzio Tutela Grana Padano: “La partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026 dimostra la comunione di intenti e la profonda condivisione dei principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che ispirano il Consorzio Tutela Grana Padano e il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026”.

“È importante celebrare con eventi come quello di oggi la solida partnership tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e il Consorzio Grana Padano” ha dichiarato il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò in occasione dell’incontro. “Una collaborazione che non parla solo di un rapporto indissolubile, ovvero quello tra sport e alimentazione, ma che descrive in maniera chiara quanto l’elemento sportivo sia in grado di creare forti legami con un’infinità di settori. Oggi, per fare un esempio, l’intesa tra le due realtà è stata rappresentata attraverso un linguaggio diverso, quello dell’alta cucina, prova della fantastica trasversalità del mondo dello sport”.

Se Grana Padano tesse, da sempre, un filo unico e speciale, che unisce sport, corretta alimentazione e cucina d’autore, oggi questa unione trova la sua espressione nel piatto firmato dallo chef Andrea Aprea, come omaggio ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Dopo un inizio dal sapore più istituzionale, la mattinata è proseguita con la food experience dello chef Aprea che, fresco di una stella Michelin, si afferma come uno dei migliori esponenti dell’alta cucina italiana. Lo chef ha realizzato in diretta la ricetta dal titolo “L’energia di Grana Padano nell’uovo di Aprea”: una proposta a base di uovo di selva, pane raffermo, Grana Padano Riserva e cardoncelli.

Durante lo show cooking, è intervenuta la dottoressa Evelina Flachi, nutrizionista, scrittrice e opinionista scientifico, la quale ha raccontato al pubblico il valore nutrizionale del formaggio Grana Padano, ingrediente di rilevante importanza non solo in una ricetta gourmet come quella realizzata da Andrea Aprea, ma come alimento da inserire in una dieta bilanciata e adeguata di tutti coloro che, a livelli diversi, praticano sport.

Ha raccontato Andrea Aprea: “Alta cucina e scienza dell'alimentazione hanno l'occasione di incontrarsi quando la creatività si combina con l'attenzione ai valori nutrizionali e al miglior bilanciamento dei piatti. Ho scelto di collaborare con Grana Padano perché trovo sia un prodotto ideale per coniugare sapore, nutrizione, prestazioni e buon gusto. In particolare, per l'alimentazione degli sportivi Grana Padano rappresenta la sintesi perfetta tra il desiderio del gusto, necessità di concentrare energia e apporto nutrizionale complesso, tutto in un unico gesto”.

Ha spiegato Evelina Flachi: “La ricetta studiata da Andrea Aprea rappresenta un pranzo o una cena latto-ovo-vegetariana indicata per un buon recupero muscolare dopo un’intensa attività fisica perché fornisce un apporto proteico ben bilanciato con gli altri nutrienti. Infatti, oltre ai carboidrati complessi, ai grassi, alle fibre e agli antiossidanti forniti dai cardoncelli, il Grana Padano DOP apporta un’adeguata percentuale di proteine, minerali come il calcio e il fosforo ma anche la vitamina D che sembra migliorare la forza muscolare e ridurre la stanchezza dopo lo sforzo. Oltre al Grana Padano, che è naturalmente privo di lattosio, nella ricetta sono presenti solo latticini senza lattosio per andare incontro anche alle esigenze dei soggetti intolleranti”.

Grana Padano ribadisce, ancora una volta, il suo ruolo chiave all’interno di un’alimentazione che promuove il benessere, supporta l’attività sportiva e ammicca all’alta ristorazione, grazie al sodalizio con tantissime stelle della cucina italiana.

CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO

Del Consorzio Tutela Grana Padano fanno parte 129 aziende di lavorazione, che gestiscono 142 caseifici produttivi, 149 stagionatori e 200 preconfezionatori. Nel 2022 la produzione è stata di 5.212.103 forme, pari a 202.051,4 tonnellate, trasformando circa 2,773 milioni di tonnellate di latte munto in 3.974 stalle. L’intera filiera produttiva conta così su 50mila addetti. Nel 2021 la produzione lorda vendibile di formaggio stagionato alla consegna franco punto vendita è stata di 1.920.000.000 di euro, che al consumo è salita a 3.320.000.000 di euro, di cui 1.970.000.000 in Italia e 1.350.000.000 all’estero, grazie ad un export di 2.240.335 forme, pari al 44% delle forme marchiate. Queste performance lo rendono il formaggio DOP più consumato nel mondo.

Dal 1954 il Consorzio Tutela Grana Padano garantisce il rispetto della ricetta tradizionale e la sua alta qualità riconoscibile e ritrovabile in ogni singola forma prodotta. Il 24 aprile 2002 un decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha riconosciuto al Consorzio le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi a Grana Padano nella sua natura di prodotto DOP, ovvero a Denominazione di Origine Protetta.