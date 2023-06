Innovazione, Amorelli (Mondo Digitale): Metaverso e realtà virtuale occasione per aziende di far conoscere il proprio marchio. VIDEOINTERVISTA

“Oggi Fondazione Mondo Digitale insieme a Meta presso Binario F, che è questo hub di innovazione di Meta presso la Stazione Termini di Roma, racconta le eccellenze italiane di tanti eventi che abbiamo fatto per far esplorare le potenzialità del Metaverso. Sicuramente l'evento di oggi è un fiore all'occhiello. Insieme a Cia-Confederazione italiana agricoltori siamo contentissimi di avere tante eccellenze italiane, tante piccole e medie imprese, anche fatte da un singolo imprenditore, che in Italia sono un'eccellenza e che sono qui per mettere le mani in pasta nel Metaverso, esplorare come la tecnologia e in questo caso appunto il Metaverso, la realtà virtuale possono aiutare a far conoscere il proprio marchio, la propria azienda. Quindi siamo felicissimi di essere degli attivatori di reti e di network che insieme possono fare l'eccellenza dell'Italia.”

Così Elisa Amorelli, coordinatrice comunicazione, rapporti istituzionali e marketing sociale Fondazione Mondo Digitale, nel corso dell’evento “Il metaverso per lo sviluppo economico e l'agroindustria” organizzato da Fondazione Mondo Digitale con Agia-Cia.