Innovazione, Rocchi (Crea): grande impegno per crescita tecnologica di tutto il sistema agricolo. VIDEOINTERVISTA

"Oggi è stata una giornata molto importante e questo testimoniano le relazioni di altissimo livello che ci hanno permesso di discutere tra CREA, Università della Tuscia e altri stakeholder dell'importanza dell'innovazione in agricoltura. Innovazione in agricoltura che in questa giornata è emerso essere anche soprattutto quella tecnologica. Parliamo di nuove tecnologie, di sensoristica nella robotica e tutto quello che ci deve permettere di pensare a una Agricoltura 4.0. Fare impresa agricola passa per l'essere estremamente innovativi ma allo stesso tempo dobbiamo dare un segnale di innovazione. Crea su questo si sta impegnando, insieme anche a tutte le attività del Ministero per la sovranità agricola e forestale, per dare un segnale di innovazione agli imprenditori agricoli e a tutto il sistema dell'agroalimentare".

Così Andrea Rocchi, presidente CREA, in occasione del workshop L’impatto della innovazione tecnologica in agricoltura: la ricerca UniTUS e CREA organizzato dal CREA, con il suo centro di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, e dall’Università degli studi della Tuscia.

"Non a caso Crea sarà impegnato nei prossimi giorni, a settembre nel G7 dell'Agricoltura, per dare il proprio contributo e per condividere con tutti, interlocutori nazionali ma soprattutto internazionali, quello che sarà il percorso evolutivo dell'agricoltura e ovviamente della ricerca applicata all'agricoltura nei nostri settori".