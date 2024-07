La Doria acquisisce dal fondo Equinox il 100% di Clas

La Doria, gruppo leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta a marchio della grande distribuzione, ha sottoscritto con Equinox - fondo di Private Equity di diritto lussemburghese che investe nel capitale delle medie imprese italiane, titolare attraverso Basil Investments S.à r.l. di una partecipazione pari al 90% del capitale - e Cominter - riconosciuta società di trading nel settore agroalimentare, titolare di una partecipazione pari al 10% - il contratto di compravendita per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Clas S.p.A. (“Clas”), azienda leader nella produzione di sughi e pesti ambient per i principali marchi dell’industria e le principali insegne della Grande Distribuzione Organizzata in Italia e all’estero.

Fondata nel 1989 a Chiusanico (Italia), nel 2023 Clas ha generato un fatturato di oltre 75 milioni di euro. Il portafoglio prodotti dell’azienda si compone della categoria pesti lavorati con basilico 100% italiano che nel 2023 ha rappresentato quasi il 90% dei ricavi, di sughi pronti per pasta (8%) e altri condimenti vari. Clas, che oggi gestisce un sito produttivo a Chiusanico (Imperia) e conta quasi 150 dipendenti – tra assunti a tempo indeterminato e stagionali – vanta una consolidata presenza commercialeall’estero, principalmente in Germania, Francia e Regno Unito,con le vendite internazionali che rappresentano circa il 90%del totale e una produzione complessiva di quasi 90 milioni di vasi nel 2023. I ricavi dell’azienda sono equamente divisi traPrivate label e co-packing.

Antonio Ferraioli, CEO e Presidente del Gruppo La Doria, ha commentato: "Siamo estremamente felici di annunciare l'acquisizione di Clas, che rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione in settori sinergici e strategici per la nostra crescita. L’operazione ci permetterà di orientare ulteriormente la nostra offerta verso prodotti a più alto valore aggiunto e contenuto di servizio. Clas rispecchia inoltre i valori fondamentali de La Doria: unire tradizione e innovazione, mettendo sempre al centro il cliente, la qualità e la sostenibilità. Per questo, siamo certi che l’acquisizione consentirà al Gruppo La Doria di porre solide premesse per una futura ulteriore espansione nel mercato del pesto ambient a marchio private labels e nel settore del co-packing.”

Il mercato dei sughi pronti, compreso il pesto ambient, sta registrando tassi di crescita significativi sia in Italia sia all’estero e, grazie all’ingresso di Clas nel Gruppo, La Doria potràespandere ancora di più la sua presenza nel settore dei sughi pronti, in cui opera già da molti anni, e il cui fatturato ha fatto registrare nel 2023 un +26,2% rispetto all’anno precedente.

Massimiliano Monti, Partner di Equinox, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito negli ultimi tre anni e mezzo alla crescita dell’azienda e siamo contenti che il progetto industriale impostato insieme al management team di Clas - a cui vanno i nostri ringraziamenti e la nostra stima - sia stato validato e condiviso da un primario operatore mondiale come La Doria. Sono fiducioso che Clas proseguirà nel suo percorso di creazione di valore e rafforzamento della sua posizione di leadership”

Ilario Iannone, Partner di Cominter, ha aggiunto: “E’ stato un privilegio lavorare con Equinox e il team di Clas per raggiungere gli obiettivi di crescita che ci eravamo posti quando l’abbiamo acquisita, a fine del 2020. L’azienda è ora pronta per la prossima fase di espansione del business”.

Il perfezionamento dell’operazione è soggetto all’avveramento di talune condizioni sospensive, tra cui l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni antitrust. Si prevede che tale perfezionamento avvenga entro la fine del mese di settembre 2024.

Per l’operazione La Doria è stata assistita da KPMG AdvisoryS.p.A per gli aspetti di due diligence contabile e finanziaria e dallo Studio Legale Chiomenti in qualità di consulente legale.

Per Equinox, l’operazione è stata seguita da Massimiliano Monti, Partner, e da Veronica Tognoli Investment Director. Equinox e Cominter SpA si sono avvalse del supporto di Vitale&Co (Alberto Gennarini, Valentina Salari ed Azzurra Bisogno) in qualità di financial advisor e di ADVANT Nctm (Pietro Zanoni, Alessia Trevisan, Francesca Pittau, Manfredi Luongo e Lorenzo Foot) per gli aspetti legali e fiscali.