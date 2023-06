Lollobrigida: Italia protagonista di scelta epocale su sicurezza alimentare che faccia riflettere Ue su tutte le criticità

Parla di attualità a 360 gradi il ministro delle Politiche agricole e della Sovranita alimentare Francesco Lollobrigida ospite a Diritto e Rovescio: dal caro frutta all’emergenza alluvione fino si fatti di cronaca che hanno interessato le pagine dei quotidiani.

Per quanto riguarda il tema delle violenze Verona, Lollobrigida spiega come le leggi « possono essere modificate ma non dovrebbero essere violate da nessuno, dai cittadini italiani, dai cittadini immigrati, ovviamente dalle forze dell'ordine. La cosa che non credo sia sostenibile che uno sparuto gruppo di poliziotti di vigili commettano cose indecenti e su questo la magistratura deve reagire. E devo anche sottolineare che nella maggior parte dei casi questi accadimenti negativi vengono fatti emergere. Però bisogna tenere presente che in Italia bisogna darsi delle regole che devono essere rispettate. Se uno vuole modificare delle norme in un senso o nell'altro, deve farlo attraverso gli strumenti che la Costituzione ci assegna, che le norme ci assegnano. Invece si passa dal principio di una violazione costante e continua di una tolleranza costante e continua, che porta a delle conflittualità di natura.

Non è utile schierarsi, hanno ragione l'uno o ha torto l'altro. Non è questo l'argomento perché per qualche punto di vista hanno ragione tutti e hanno torto tutti, in particolare quando si prendono scorciatoie di illegalità, in un senso o nell'altro. E Io credo che sia ora da questo punto di vista di ragionare di una nazione nella quale norme quelle che sono quando il Parlamento le decide, devono essere rispettate da. Tutti, senza eccezioni e senza lasciarsi scivolare ogni volta sul piano della questione del momento che esaspera gli animi, che crea tensioni e non porta invece una soluzione che è quella della maggiore sicurezza dei nostri cittadini che l'unica cosa che dobbiamo cercare », prosegue.

Per quanto riguarda poi Il caso di violenza a Parigi e il migrante si Forli, il ministro spiega che quanto accaduto lo capiremo solamente con una definizione da parte delle indagini. Si tratta di folli o si tratta invece di estremisti islamici che hanno compiuto questi atti per ragioni terroristiche. I Due piani ovviamente portano gli stessi effetti, ma le cause rilevano due problematiche molto diverse, ci vuole maggiore sicurezza. È evidente che avere una immigrazione irregolare, di grande portata porta delle degenerazioni, delle marginalizzazioni, delle criticità che poi emergono e purtroppo di fronte a queste immagini non ci sono commenti che tengano, perché evidentemente l'unica cosa che noi dobbiamo provare a immaginare e avere forze dell'ordine messe in condizione con capacità di mettere a loro disposizione tutti gli strumenti idonei di massima prevenzione, in maniera da limitare al massimo questi eventi. E poi, ovviamente quando vengono arrestati gli aggressori che non vengano rilasciati, magari dopo pochi giorni o per errori di valutazione che io credo non debbano essere più presenti all'interno delle della giustizia italiana. Questo è quello che si può fare, credo che anche legandola l'immagine di copertina, all'inizio l'errore più grosso che potremmo noi commettere è quello di criminalizzare le nostre forze di polizia, le nostre forze di sicurezza, i nostri vigili urbani e tutti quei cittadini, anche quelli che ho visto in queste immagini, che mi sembrano intervengano con coraggio nel tentativo di arginare un evento criminale ».

in merito alla Condanna rispetto a comportamenti lesivi anche dell'immagine della polizia, il ministro precisa che però dobbiamo provare a dare una precisazione che credo sia rilevante, emergono queste intercettazioni da indagini che durano 9 mesi, cioè accadono prima che questo governo si insedi e emergono quando questo governo si è insediato, il che dimostra sostanzialmente che se c'è un governo di destra, i criminali, anche se all'interno delle forze dell'ordine, vengono fuori e vengono perseguiti e spero vengano perseguiti attuando tutte le procedure che portino a una condanna esemplare qualora quello che è stato riscontrato dell'intercettazione dovesse configurarsi come reale e Io credo che da questo punto di vista questa risposta sia sufficiente a chiarire che certamente i governi di destra, il governo a guida Giorgia Meloni è garanzia di legalità, dobbiamo sottolineare che queste indagini le hanno fatte i poliziotti e hanno permesso di far emergere le mele marce al loro interno e quindi io di questo devo ringraziare non i pochi che commettono crimini, ma i tanti che evitano che questi accadano.

Poi sul Caro frutta e alluvione:

Un anno drammatico, tutte quello che potevano essere le convergenze negative si sono abbattute sia in termini meteorologici o in termini di inflazione sulla filiera produttiva che evidentemente non ha responsabilità nei produttori, cioè negli allevatori, nei nostri agricoltori, perché stanno spendendo cifre enormi per continuare a produrre e purtroppo anche con condizioni climatiche che penalizzano. Questo, però, finisce all'interno della filiera in costi aggiuntivi per la trasformazione, per la distribuzione e alla fine, per le persone che acquistano. Allora stiamo costantemente lavorando con un confronto serrato anche con le associazioni di rappresentanza, per trovare tutte le soluzioni possibili. Quest'anno noi abbiamo già nella legge di stabilità previsto interventi che permettono di avere sull'agricoltura dei sostegni maggiori rispetto al passato. Quasi mezzo miliardo di nuovi interventi che si va a sommare a tutti gli interventi già previsti in termini di fiscalità e in termini di sostegno. Abbiamo elaborato una strategia di intervento sull'innovazione tecnologica che metta in condizione i nostri agricoltori di abbattere le spese di produzione, un fondo per la sovranità alimentare di 100 milioni che permetterà di aiutare le filiere deboli, cioè quelle che vanno in crisi proprio a causa della crescita dei costi. Abbiamo attivato. Fondo AGRICAT da 350 milioni che serve a contrastare non gli eventi alluvionali, ma gli effetti da questi derivanti.

Caro spesa sostegno a famiglie:

Dobbiamo aiutare il sostegno al carrello e quindi già nella seconda metà di luglio quasi un milione e mezzo di famiglie italiane riceveranno una card che permetterà di avere un contributo per abbattere i costi e le spese legate alla crescita alimentare dei beni primari. Perché questo è quello che possiamo e dobbiamo fare, si va aggiungere ad un altro fondo che quest'anno investirà 110 milioni per l'acquisto di generi alimentari che verranno distribuiti invece a quei poveri che non emergono attraverso il lavoro eccezionale degli operatori del terzo settore, dei tanti volontari che in Italia aiutano e sostengono chi non riesce ad andare avanti visto l'aumento dei costi.

Verranno distribuite negli uffici postali e alle famiglie che riceveranno la lettera. È un calcolo che sta facendo l'INPS sulla base dei 500 milioni stanziati che vengono suddivisi insieme Inps e Anci, che è l'associazione nazionale rappresentativa dei comuni, che permette di intervenire su un parterre di circa 1.400.000 famiglie. Peraltro, ci tengo a precisare questo permetterà di avere non solo i 500 milioni, ma anche una scontistica molto importante all'interno di tutti le attività commerciali che aderiranno al progetto. Per esempio, la grande distribuzione dopo una trattativa importante, l'abbiamo convinta a un ampio intervento di solidarietà che vedrà il 15% di sconto sui prodotti interessati come primari e in più in questi sconti saranno sommabili a quelli già in essere all'interno delle catene stesse. Attività commerciali che vendono prodotti e alimenti. Ovviamente abbiamo individuato un paniere, un paniere di spesa che è considerato bene primario, perché su quello intendiamo intervenire e anche perché, devo dire, è agganciata, io faccio il ministro dell'Agricoltura e quindi provo anche attraverso questo modello a incentivare, a sviluppare le filiere collegate a un sistema produttivo come il nostro che aumentando la vendita, aumenta la produzione e quindi aumenta anche l'occupazione diminuendo la povertà.

Poi il tema delle materie prime:

Ci sono interventi strutturali, e chiudo su questo, che devono guardare all'agricoltura con un altro tipo di approccio e per questo in Europa. l'Italia si sta rendendo protagonista di una scelta epocale rispetto alla sicurezza alimentare che metta in condizione l'Europa di riflettere su tutte le criticità strategiche che ha elaborato in senso sbagliato, per esempio l'energia, i fertilizzanti, affidandosi a filiere lunghe che hanno in un momento contingente grave come l'aggressione della Russia all'Ucraina portato a un aumento dei costi esponenziali di produzione e quindi evidentemente al consumo. Anche su questo stiamo lavorando e cercando un'alleanza che fortunatamente diventa sempre più ampia di nazioni che avevano posizioni diverse dalle nostre, Dico la Francia per esempio, e che invece vedono emergere oggi un ragionamento logico. Che se smettiamo di far produrre i nostri contadini, i nostri allevatori, Far smettere di pescare i nostri pescatori saremo costretti, in nome della sostenibilità ambientale, intesa in termini ideologici, saremo costretti a comprare quei prodotti da chi non rispetta i diritti dei lavoratori, i Diritti dell'ambiente, evidentemente questo è un suicidio, piuttosto che un'azione utile.

Il ragionamento è questo, se uno si affida solo per ragioni di mercato, in una fascia, cioè, smette di produrre, smette di fare ricerca sui fertilizzanti, smette di cercare energie che possano renderti sempre autonomo, magari ci guadagna sul breve periodo perché noi abbiamo pagato i fertilizzanti in meno per tanto tempo, adesso sono aumentati del 100%. Perché ci affidiamo in termini di filiera lunga a nazioni che non hanno gli stessi nostri valori di riferimento e le nostre stesse regole democratiche. Un uomo solo può spingere un interruttore e cancellare un intero sistema produttivo oppure fare aumentare i prezzi al carrello come sta avvenendo in questa fase, anche per la guerra russo Ucraina.

La *Sovranità alimentare* deve essere intesa in termini europei, nel senso che l'Europa, con i suoi valori, con le sue regole condivise, con il suo modello di sviluppo basato su un modello che fa riferimento, ha aperto lei, la trasmissione e mi unisco agli auguri a Papa Francesco che vede nella cristianità un valore comune nella democrazia, un principio unificante, un elemento di libertà. Non tutte le nazioni del mondo hanno la stessa nostra libertà e se noi ci affidiamo a loro per le produzioni, evidentemente potremmo essere noi ad essere condizionati, invece, come sarebbe auspicabile, noi condizionare loro sulla strada della democrazia e della libertà.

Personalmente penso che una posizione chiara dell'opposizione sia molto utile anche a chi governa. La cosa che a me invece preoccupa di più è una posizione ondivaga come quella che su grandi temi come la guerra russo-ucraina e altri temi molto rilevanti sta avendo oggi il principale partito dell'opposizione. Paradossalmente, quando in un sistema che noi auspichiamo bipolare, quindi da una Parte i progressisti e dall'altra parte i popolari e i conservatori entra in crisi quando una delle due zampe, due delle due gambe, è particolarmente debole e deve ricorrere a strumenti come polemiche senza senso, come strilli e urli invece che a contenuti per garantire ai cittadini la libertà di scelta, ma su temi importanti e rilevanti per la cosa più importante che noi abbiamo, che è la nostra Italia.

Poi sulla mostra a Gina Lollobrigida:

La collega Borgonzoni e il ministero della Cultura hanno organizzato accanto a Fontana di Trevi, una donna straordinaria, il nonno di mio papà e suo nonno erano fratelli. Questo è il grado di parentela che non so declinare. Quest'anno sono contento di aver festeggiato con lei l'ultimo suo compleanno in un teatro che le è stato dedicato perché è quello in cui ha esordito.

Quello in cui credo é un'Europa dei popoli, rispettosa delle tradizioni, che aveva nel cristianesimo il vero elemento unificante. Parliamo lingue diverse, abbiamo cibi spesso differenti, modi di cucinarli differenti. Benedetto Croce nel 42 scrisse Perché non possiamo dirci cristiani anche da laici? Di questi valori condivisi, che troppo spesso mettiamo in discussione.