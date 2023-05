MacFrut, Lollobrigida: su pesticidi no a ragionamenti ideologici, rischieremmo la desertificazione produttiva

"Lavoriamo insieme alle regioni. e in Europa con gli altri europarlamentari, per la tutela e per la difesa di un sistema produttivo che deve rimuovere quelle criticità ideologiche che l'hanno penalizzato. Penso a quello che potrebbe accadere se si ragionasse solo in certi termini. Chi può immaginare, ad esempio, che i pesticidi possano essere il futuro? I padiglioni al MacFrut raccontano le nuove tecnologie, le TEA, che il Parlamento sta tentando di sbloccare per tentare di contrastare le fitopatie, ma non si può definire una data dicendo da oggi si deve smettere di utilizzare i pesticidi al prezzo di sacrificare la produzione in Italia e in Europa, partendo dal presupposto che il nostro paese ha l'eccellenza dell'ambientalismo, della tutela del territorio".

Così Francesco Lollobrigida, ministro Masaf, in occasione della conferenza inaugurale di MacFrut 2023 a Rimini.

"Se noi smettessimo dall'oggi al domani di utilizzare i pesticidi avremmo una desertificazione del sistema produttivo, ma i nostri cittadini dovrebbero comprare quei prodotti da nazioni che utilizzano dalle 30 alle 40 volte le sostanze che si utilizzano da noi. Per questo dobbiamo fare sistema, sostenendo le nostre aziende in questo modello di sviluppo orientato verso il pragmatismo: serve sostenibilità ambientale, economica e sociale".