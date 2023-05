Maltempo, Buonaguro (Fai-Cisl): Bene Enpaia su sospensione contributi nei territori colpiti dall’alluvione

“Abbiamo sostenuto e condividiamo pienamente la scelta del Cda della Fondazione Enpaia di sospendere il versamento dei contributi previdenziali delle imprese colpite dall’alluvione, si tratta di una prima doverosa misura per ripartire al più presto possibile”.

Lo afferma in una nota Raffaella Buonaguro, Segretaria nazionale Fai-Cisl e componente del Cda Enpaia, in merito alla delibera approvata oggi che prevede la sospensione del versamento dei contributi per Imprese, Consorzi ed Enti che esercitano attività agricola o attività connesse che, al primo maggio 2023, avevano sede legale oppure operativa nei territori colpiti dal maltempo e specificati nel decreto del CdM del 23 maggio.

“I versamenti sospesi – spiega la sindacalista – riguardano le scadenze fino al 25 ottobre, che potranno essere effettuati senza sanzioni o interessi entro il 25 novembre 2023 oppure rateizzati. Attendiamo naturalmente il via libera da parte dei ministeri competenti, ma auspichiamo non ci siano tentennamenti su una decisione che va incontro alle imprese danneggiate, coerentemente con altre misure intraprese dal Governo per i comuni alluvionati, sia per quelli già individuati che per quelli ulteriori che dovessero essere considerati dal legislatore per i prossimi provvedimenti”. “Ancora una volta – conclude Buonaguro – la Fondazione Enpaia interpreta con grande senso di responsabilità il proprio ruolo di casa dell’agricoltura e si mette a disposizione di lavoratori e imprese per non lasciare indietro nessuno”.