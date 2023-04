Masaf a Seafood Expo Global 2023. Riflettori puntati sul patrimonio della pesca italiana

Sono 68 le realtà italiane del settore pesca e acquacoltura che quest’anno prenderanno parte a Seafood Expo Global 2023, la manifestazione punto di riferimento internazionale del settore ittico, in programma a Barcellona dal 25 al 27 aprile.

Lo spazio di circa 1000 mq dedicato agli operatori provenienti dall’Italia, sotto l’egida del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ospiterà inoltre 8 Regioni: l’Abruzzo, la Campania, la Calabria, l’Emilia Romagna, il Lazio, le Marche, la Sardegna e il Veneto. Ogni Regione, durante i tre giorni di fiera, avrà l’occasione di presentare i propri progetti di sviluppo, tutela e valorizzazione della risorsa ittica, alternando momenti di intrattenimento, show cooking e degustazioni di prodotti tipici.

Seafood Expo Global, oltre a rappresentare un’importante opportunità di confronto e di approfondimento sui temi d’attualità legati alla pesca e all’acquacoltura, è un appuntamento annuale cruciale per puntare i riflettori sul comparto ittico, che negli ultimi anni ha registrato una forte espansione, soprattutto in termini di consumo. Secondo la FAO (Food and Agricolture Organization of the United Nations), infatti, la domanda mondiale di pesce è in aumento del 20% annuo, un fenomeno che è stato accolto dall’Italia con un impulso all’innovazione e con l’incremento di investimenti, da parte di piccole e medie imprese, nell’acquacoltura. L’Italia si trova attualmente al quarto posto in Europa per produzione attraverso sistemi di allevamento, registrando dei livelli che ormai hanno raggiunto quelli del pescato, con circa 145mila tonnellate tra pesci, crostacei e molluschi.

La centralità strategica dell’Italia a livello europeo è testimoniata anche dal suo impegno nel perseguimento degli obiettivi designati dal FEAMP 2014-2020 (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), strumento finanziario essenziale per garantire attività di pesca e acquacoltura sostenibili, la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile e mari e oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. A Seafood Expo Global 2023 il MASAF presenterà gli obiettivi del FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura), il nuovo strumento finanziario di sostegno del settore pesca e acquacoltura per il periodo 2021-2027.

Non solo sostenibilità, quest’anno a Barcellona si parlerà anche di un altro tema estremamente attuale, il patrimonio identitario, culturale e gastronomico rappresentato dalla pesca e dai suoi prodotti. A questo proposito si segnalano tre appuntamenti: il primo in programma per il 25 aprile alle ore 10:30, durante il quale verrà presentata un’iniziativa partecipativa promossa dai FLAG (Fishery Local Action Group) delle Regioni Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, il cui obiettivo è quello di avviare l’iter di candidatura del Patrimonio Culturale della Pesca, quindi dei suoi saperi, mestieri, manufatti e attrezzature, a Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. Il secondo, che si terrà il 26 aprile alle ore 10:00, riguarderà invece la candidatura a Patrimonio UNESCO di un altro tesoro inestimabile della nostra Penisola, la Cucina Italiana, intesa come insieme di pratiche sociali, riti e gestualità basate sui saperi locali che la identificano e la connotano. Presente a quest’ultimo incontro il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, uno dei due promotori della candidatura insieme al Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano.

Il terzo appuntamento riguarda la presentazione, il 26 aprile alle ore 12:40, della XXI edizione del BrodettoFest (Fano, 1 - 4 giugno), un evento capace di celebrare e raccontare la cultura, la storia e la tradizione marinara italiana.

Un altro aspetto che verrà toccato durante gli incontri in programma a Barcellona, è la multifunzionalità dell’impresa ittica, approfondendo in particolare il binomio turismo e pesca, declinato nelle pratiche dell’ittiturismo e del pescaturismo. Un turismo esperienziale in cui sperimentare in prima persona le attività marinare, conoscere da vicino il mare e le sue tradizioni e, in particolare, uno dei mestieri più antichi del mondo, quello del pescatore.

In questo ambito si inseriscono la conferenza stampa di presentazione del Giro d’Italia (il 26 aprile alle ore 12:00), la cui partenza è fissata per il 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi, luogo simbolo della tradizione peschereccia abruzzese divenuto ormai rinomata località turistica, e la tavola rotonda promossa da Legacoop Agroalimentare proprio a tema “turismo e pesca”, prevista per il 26 aprile alle ore 15:00.

Non mancheranno, infine, momenti di intrattenimento e animazione con balli, canti e sapori della tradizione popolare.