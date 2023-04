Masaf, Seafood Expo Global 2023: grande successo di pubblico per lo stand Italia

Ultimo giorno di incontri dedicati alla promozione e valorizzazione dell’unicità del prodotto ittico italiano per questa edizione di Seafood Expo Global, che ha riscosso un grande successo di pubblico.

A chiudere la serie di appuntamenti promossi dal MASAF all'interno dello stand Italia ci sarà un momento di approfondimento sulla trasformazione, commercializzazione e acquacoltura sostenibile nella nuova visione del FEAMPA 21-27 a cura della Regione Campania, che vedrà la partecipazione di Nicola Caputo, Assessore regionale all’agricoltura, caccia e pesca, Alberico Simioli, Assistenza Tecnica FEAMP della Regione Campania, e Andrea Fabris, Direttore API.

Seguirà uno show cooking durante il quale lo chef Alessandro Circiello realizzerà dei paccheri con cozze, colatura di alici DOP e pomodorini gialli e rossi, una ricetta capace di esaltare i sapori tipici della Campania.

L’ultimo incontro, a cura della Provincia Autonoma di Trento, avrà come protagonista la trota del Trentino IGP, uno dei prodotti di eccellenza del territorio, che verrà degustata in un risotto con olio del Garda e guarnizione di uova di trota. All’incontro parteciperanno Rodolfo Pozza, Funzionario Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna della Provincia autonoma di Trento, Martina Fracchetti, Responsabile Eventi Cultura e Progetti Territoriali di Trentino Marketing, e Piergiorgio Forti, Responsabile Commerciale di OP Astro.

Seafood Expo Global, oltre a rappresentare un’importante opportunità per parlare del futuro della filiera ittica e per condividere esempi virtuosi, è stata un’occasione per puntare i riflettori sul patrimonio identitario, culturale e gastronomico della pesca italiana e dai suoi prodotti.

In questi tre giorni di manifestazione lo stand Italia ha saputo raccontare un settore di eccellenza fatto di prodotti di qualità in sintonia con il territorio, di arte, di saperi diffusi, di tradizioni e di una cultura gastronomica in grado di coniugare gusto e benessere.

L’evento è stato finanziato dal FEAMP - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca.