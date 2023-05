Mercabarna, Agem e Fedagro insieme per promuovere l’internalizzazione

Mercoledì 10 e giovedì 11 maggio, rispettivamente a Padova e Verona, si sono svolte le missioni imprenditoriali della delegazione del Mercabarna, il mercato all’ingrosso di Barcellona,rappresentata dall’ente gestore e da alcuni grossisti, organizzate da Fedagromercati-Confcommercio e da Agem, l’associazione dei grossisti ortofrutticoli di Barcellona, con il supporto delle associazioni territoriali. Tale partnership nasce dalla volontà della Federazione e della realtà del mercato di Barcellona di mettere in contatto gli imprenditori con l’obiettivo di porre le basi per nuove opportunità di business e creare valore per il comparto ortofrutticolo internazionale. Non solo, le due giornate sono servite anche a mettere a confronto il Mercato di Barcellona con il MAAP e Veronamercato per condividere esperienze, buone pratiche e soluzioni a problemi condivisi.

Le due giornate si sono svolte con un saluto da parte delle amministrazioni ed una visita alle strutture per poi concludersi con una sessione di incontri b2b per promuovere le relazioni fra Barcellona e i due mercati italiani. Sull’iniziativa si è espresso così il presidente dei grossisti di Padova, Roberto Boscolo: “Sono molto soddisfatto di quest’iniziativa, ringrazio la Federazione e tutti gli organizzatori per la disponibilità. Tutti sappiamo che Padova è uno dei mercati fra i più vocati all’internalizzazione, ma la giornata di oggi ha rappresentato comunque un momento di sviluppo per le nostre aziende ed un momento molto proficuo per confrontarsi sulle reciproche esperienze in merito ai diversi orari di lavoro, diurno a Barcellona e notturno in Italia, e come l’orario diurno è strettamente correlato al trend di crescita positivo di Barcellona, al ricambio generazionale ed alla possibilità di coltivare le professionalità del comparto, nonché la qualità della vita. Ci auguriamo infine di poter mantenere un dialogo continuo e di lunga durata con le aziende spagnole e con il mercato spagnolo con l’obiettivo di creare valore condiviso e migliorare le attività del nostro comparto a livello internazionale”.

Foto MAAP

Anche il presidente dei grossisti di Verona, Jacopo Montresor, ha dichiarato: “Siamo rimasti soddisfatti della giornata di ieri, è stato un momento molto partecipato di condivisione e confronto fra le aziende grossiste spagnole ed italiane, ma anche fra gli enti gestori di Verona e di Barcellona. Ringrazio la Federazione di aver organizzato la missione insieme al Mercabarna ed Agem, con il supporto dell’ente gestore, ed aver creato nuove opportunità per le imprese”.