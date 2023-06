Ocm vino, Caner: aperti al dialogo, lo sia anche chi rappresenta il Masaf. Ci sia trasparenza su audit Ue e non si penalizzi autonomia regioni che lavorano bene

"Aspettiamo di vedere le motivazioni dell'audit comunitario che hanno portato alla contestazione dei 30 milioni di euro sul bando Ocm vino Promozione. Nel caso in cui fosse confermato un eventuale errore tecnico o amministrativo da parte di alcune regioni proponiamo che si intervenga in maniera specifica sulle stesse senza penalizzare chi ha lavorato finora bene".

Così ad AGRICOLAE l'assessore all'Agricoltura della regione Veneto Federico Caner nonché il coordinatore nazionale delle regioni per il settore Agricoltura in merito al testo del nuovo decreto sul quale si sta cercando la quadra.

"Noi fino ad ora abbiamo sempre avuto un dialogo con il Masaf e con il suo ministro e ci aspettiamo che vengano rispettati i ruoli e la possibilità di dialogo", prosegue per quanto riguarda l'ultima riunione tra Regioni, Masaf e il rappresentante della Presidenza del Consiglio svoltasi nella mattinata di ieri. "Altrimenti si rischia che le posizioni diventino sempre piu lontane".

"Ma non intendiamo retrocedere qualora vengano messe in discussione l'autonomia per quanto riguarda le competenze delegate alle regioni e il lavoro fatto fin qui dalle stesse che ha permesso di far conoscere in tutto il mondo il Made in Italy in tutte le sue sfaccettature e biodiversità".

"Restiamo disponibili al dialogo e a trovare qualsiasi sistema per trovare, nel caso in cui l'errore fosse davvero delle regioni, una soluzione che non penalizzi però chi finora ha lavorato bene", conclude.