Only Wine, date ufficiali 2024 27/28/29 aprile

E’ arrivata a Roma via fiume la bottiglia di ONLY WINE, Il Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine partita da Città di Castello il 22 aprile con le oltre cento persone che hanno partecipato alla 44a edizione della "Discesa Internazionale del Tevere". Ad accogliere il simbolo di una manifestazione enoica che oramai ha superato i confini regionali da diversi anni è intervenuta l’Assessore al Turismo di Città di Castello, Letizia Guerri: “ Oggi siamo qui, sotto Ponte Sant’Angelo per recuperare il Testimone di una manifestazione che ha creato con la nostra Città un matrimonio perfetto aggiungendo ogni anno un tassello in più.”

I numeri di Only Wine sono, infatti, aumentati anno dopo anno raggiungendo per questa X Edizione oltre 5000 biglietti staccati, 200 operatori del settore accreditati, oltre 80 tra giornalisti e blogger di settore, 20 regioni italiane rappresentate, 118 produttori, 4 piccoli produttori di Champagne, 1 cantina della Svizzera Italiana, 2 stand Istituzionali, numerosi sponsor.

Non possono che essere molto soddisfatti l’organizzatore Andrea Castellani e i co - organizzatori della manifestazione: Francesco Saverio Russo, Pietro Marchi, Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier dell’Umbria partner storico di Only Wine, Chiara Giorleo e Chiara Giannotti.

Grande successo anche dell’EXTRA WINE - per la prima volta un Fuori Salone in occasione della manifestazione - grazie a tutti i servizi diffusi offerti dal Comune di Città di Castello in collaborazione con il Consorzio Pro Centro.

Un’edizione che ha portato a casa la soddisfazione di tutti: dagli organizzatori, al Comune; dai visitatori alle cantine che hanno trovato un pubblico sempre più interessato e appassionato, pronto a conoscere le eccellenze del territorio e le sperimentazioni che solo i piccoli vignaioli sono pronti ad accogliere.

“Sono molto felice di aver spento le candeline della doppia cifra con un evento così brillante e carico di entusiasmo – afferma Andrea Castellani, ideatore della manifestazione - questo dimostra che la collaborazione tra ONLY WINE e Città di Castello si cementa ogni anno sempre di più. Inoltre, l’offerta dell’Extra Wine ha permesso ai nostri visitatori anche di potersi godere le bellezze della Città”.

Non rimane che darci appuntamento al prossimo anno: 27/28/29 aprile 2024