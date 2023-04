Op e olivicoltura, Muzzalupo (Crea): progetto Alive centrale per garantire maggiore comunicazione tra settori. VIDEOINTERVISTA

“Io sono stato il coordinatore del progetto ALIVE che riguarda la caratterizzazione e la valorizzazione delle olive da tavola a duplice attitudine. Durante questo progetto abbiamo svolto una serie di eventi in webinar e in presenza sul territorio dove abbiamo parlato, assieme ovviamente ai colleghi scienziati, ai dottori Agronomi e Dottori forestali che operano nel settore della divulgazione o comunque che operano nel settore della libera professione e che pertanto operano a contatto stretto con le aziende produttrici. Anche l'azienda produttrice l'abbiamo invitata a partecipare a questi convegni. In un contesto così variegato era inevitabile che uscissero fuori le vere problematiche che chiaramente il settore va incontro.”

Così Innocenzo Muzzalupo, Dirigente di ricerca CREA, nel corso dell’incontro al Masaf sul ruolo delle Op nel comparto olivicolo da mensa nazionale.

“Uno tra tutti è proprio la scarsa comunicazione che si ha tra i vari settori. E sembra assurdo, ma effettivamente la ricerca si fa in cerca di avversari, la divulgazione divulga poco e i consorzi spesso e volentieri collaborano poco tra di loro. Questo è un problema che è chiaramente annoso e bisogna risolverlo. Il progetto ALIVE è vuole andare incontro ai vari settori e cercare di unirli per farli colloquiare insieme. Un'altra problematica che è uscita fuori è che spesso e volentieri molti metodi di trasformazione di olive da tavola minori, come ad esempio le olive schiacciate e le olive fritte e le olive essiccate, spesso vengono accantonate e vengono completamente dimenticate. Perchè? Perchè vengono normalmente più diffuse le olive al naturale o la fermentazione o trattate con la soda, il metodo sivigliano, che chiaramente hanno un maggior commercio. Però in realtà se andiamo a guardare il nostro prodotto italiano è proprio rappresentato da queste varietà minori, da questi prodotti minori che sono maggiormente legati al territorio.

D'altronde non dobbiamo dimenticare che l'Italia detiene il primato per quanto riguarda la biodiversità dell'olivo, tra le 500 e passa varietà di ulivo che vengono trasformate spesso e volentieri in olive da tavola. Quindi la varietà di prodotto che noi possiamo ottenere è veramente enorme. Non per niente, infatti, siamo capaci, pur producendo una quantità minima rispetto alla Spagna e alla Grecia, di poter spuntare un prezzo maggiore proprio perché il nostro prodotto si avvale di tanta biodiversità.”