Ostricoltura. La Pietra, Italian Oyster Fest prova tangibile della crescita del settore

“La prima edizione dell’Italian Oyster Fest è la prova tangibile della crescita del settore dell’ostricoltura. Non a caso l’evento viene organizzato a La Spezia, uno dei principali centri italiani di acquacoltura specializzato nella coltivazione delle ostriche che, grazie all’impegno e alla competenza dei nostri allevatori, sta registrando uno sviluppo esponenziale, del quale si sono accorti anche i nostri cugini francesi, da sempre leader del settore, ma che ora devono necessariamente fare i conti con la qualità prelibata delle ostriche made in Italy. Il Masaf, in questi ultimi anni, si è dimostrato particolarmente sensibile in tema di molluschicoltura e una particolare attenzione è stata riservata al settore dell’ostricoltura. Tale comparto, dopo aver subito un decremento e un forte indebolimento rispetto ad altri paesi europei, tuttavia, nell’ultimo decennio ha evidenziato una favorevole inversione di tendenza. Un cambio di passo che abbiamo accolto con favore, come dimostra il finanziamento del “Piano di rilancio dell’ostricoltura nazionale”, attraverso la Misura 2.47 del PO FEAMP 2014/2020, con l'obiettivo di potenziare il comparto mediante l’introduzione di innovazioni di prodotto, di processo e organizzative finalizzate a favorirne uno sviluppo economico e di mercato, contraddistinto, altresì, da una piena sostenibilità ambientale e sociale. Per il futuro, il Masaf intende continuare a supportare e affiancare gli ostricoltori italiani nelle varie sfide, contribuendo al superamento dei principali ostacoli che limitano e rallentano lo sviluppo dell’ostricoltura, dando impulso a un nuovo mercato, che potrà costituire una fondamentale svolta per l’intera categoria”.

E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra, a margine della sua presenza a La Spezia, in occasione della prima edizione dell’Italian Oyster Fest