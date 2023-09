Patto anti inflazione, Piccinini: Anche le imprese hanno subito aumento prezzi, faremo il possibile per contenere i prezzi. VIDEOINTERVISTA

“Sicuramente è un tentativo di sensibilizzare tutta la filiera produttiva, dalla produzione alla distribuzione. Contenere il più possibile i prezzi per andare incontro ai consumatori che - oggettivamente - hanno perso parte importante del loro potere d'acquisto a causa degli aumenti di prezzo delle tariffe energetiche e dei costi degli oneri finanziari. Quindi cercheremo di fare il possibile.”

Cosi ad AGRICOLAE Carlo Piccinini (Confcooperative Fedagri Pesca) a margine della firma del patto anti inflazione.

”Però è chiaro che anche le nostre imprese hanno avuto la stessa dinamica, quindi non è che c'è molta trippa per gatti, se mi permettete il termine colloquiale. Noi siamo imprese, siamo cooperative, siamo agricoltori - alla fine noi rappresentiamo 3 milioni di agricoltori - che poi a loro volta sono consumatori. Quindi cerchiamo di fare il possibile cercando magari di provare - come si dice in certi casi- “out of the box”, fuori dal coro, dove si possono trovare nuove soluzioni: magari nuovi packaging, nuovi prodotti, nuove cose per riuscire a contenere al minimo i prezzi e dare comunque il massimo del valore, perché sicuramente come filiera agroalimentare italiana non vogliamo abbassare il nostro livello qualitativo, la sicurezza alimentare, i nostri cibi. Però cerchiamo di fare il possibile per dare ai consumatori, ai cittadini dei prodotti accessibili. La nostra richiesta era quella di sensibilizzare il Ministro anche di fare un tavolo ancora più ampio che ci è stato promesso e che comprendesse appunto anche la filiera energetica e la filiera bancaria, perché comunque hanno contribuito aumentare i nostri costi”.