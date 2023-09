Patto anti inflazione, Prampolini (Confcommercio): La responsabilità solo da parte della distribuzione. Aspettiamo atti concreti da produzione. VIDEOINTERVISTA

“Oggi c'è stato questo incontro in cui c'è stata un'ampia partecipazione: erano più di 30 le sigle presenti. Noi però vogliamo fare notare che al momento la responsabilità se l'è presa soltanto la distribuzione: l'atto concreto di firmare il protocollo e di cominciare a raccogliere le adesioni delle imprese è stata solo della distribuzione. Speriamo che questa simpatia che oggi hanno manifestato le altre associazioni, quindi quelle della produzione, diventino anche atti concreti per abbassare i listini e per darci modo di non accollarci solo sulle nostre spalle l'intero peso di questa iniziativa.”

Cosi ad AGRICOLAE Donatella Prampolini Mazzini, vicepresidente nazionale ConfCommercio, a margine della firma del patto anti inflazione.

”L'iniziativa dura dal 1° ottobre fino al 31 dicembre, quindi inserendo dentro anche il periodo del Natale. E' difficile riuscire oggi a dare un valore a questi costi, perché ogni azienda è lasciata libera, nell'ambito dei propri rapporti commerciali, di trovare il tipo di iniziativa. Quindi ci potranno essere dei blocchi dei prezzi, soprattutto sui beni di prima necessità, e ci potranno essere invece dei tagli di prezzo.

Quindi diciamo che ognuno, ogni catena, ogni impresa agirà in base a quello che riuscirà poi a mediare al proprio interno come impatto economico. E' certamente però un segnale importante, perché la distribuzione - che già si era accollata il costo legato all'iniziativa della carta “Dedicata a te”, anche in questa ennesima volta ha risposto positivamente. Ci aspettiamo che gli altri ci vengano dietro non soltanto a parole, ma anche a fatti”.