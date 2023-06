Pesca, Lega Pe: bene Italia su pacchetto pesca Ue, difendere nostri pescatori

“Bene l’Italia che si oppone al pacchetto della Commissione europea per la sostenibilità e la resilienza del settore della pesca e dell’acquacoltura dell’Ue, come annunciato oggi dal sottosegretario D’Eramo nel consiglio agricoltura Ue e pesca. La Lega è stata la prima che sin dal principio si è opposta alle proposte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in materia di pesca, schierandosi sempre in prima linea per difendere i pescatori italiani, messi in pericolo da scelte miopi e dannose da parte di Bruxelles come l’aumento della tassazione dei combustibili fossili e la limitazione della pesca a strascico. Esprimiamo soddisfazione che ora anche il Ministero, grazie anche al nostro input, abbia fatto propria questa battaglia: quello lanciato oggi è un segnale positivo. Continueremo a portare avanti le istanze a difesa dei nostri pescatori, chiedendo a gran voce in tutte le sedi che vengano attuate politiche Ue più concrete e meno ideologiche”.

Così la Lega al Parlamento Europeo.