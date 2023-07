Pesca, Lollobrigida: errore disarmare barche italiane che inquinano poco, si lascia spazio a quelle che inquinano di più facendo male a imprese e al mare

Ridurre le imbarcarzioni da pesca si traduce nel 'salvare il mare'? Per il ministro delle Politiche agricole e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida le cose non stanno esattamente così perché - spiega dal palco di Fenix - "per ogni nave disarmata in Italia ne veniva allestita una in Turchia, Egitto o Tunisia. Così ci siamo messi in condizione di perdere quote di mercato e di essere sempre meno liberi nelle nostre scelte produttive".

Il Mediterraneo, precisa, è un mare piccolo che da una parte vede l'Europa e dall'altra Africa e Asia, che negli anni ha visto una riduzione drammatica delle marinerie italiane. "Con i nostri pescatori incentivati a non pescare è stato raggiunto esattamente l'obiettivo opposto di quello che ci si era proposti: fai smettere di produrre le imprese che inquinano 1 e inizi ad acquistare da quelle che inquinano 10".