Pesca, Lollobrigida: fondamentale raccontare questo settore di eccellenza italiana. VIDEOINTERVISTA

“Certo, è fondamentale raccontare che cos'è la pesca. La pesca non è solo gli strumenti che portano ad avere buon pesce sulle nostre tavole, ma è anche una suggestione. E anche il nostro mare che viene raccontato attraverso la vita difficile dei pescatori e della filiera della pesca, che è fatto di tante uomini e donne ed è un settore che ha nella parità di genere dei risultati eccezionali rispetto ad altri.“

Cosi ad AGRICOLAE il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine della presentazione del programma di Rai1 “Linea Blu Discovery”.

“Quindi un settore che va considerato moderno oltre che tradizionale e si racconta anche perché il nostro pesce vale di più e qualche volta costa di più e questi due elementi sono spiegati solo se uno ne racconta le potenzialità e i controlli che vengono effettuati dalla nostra Guardia costiera, che lo rendono più sicuro di altro pesce. Quindi questi elementi danno un senso corretto di quello che è il rapporto tra la nostra economia e il mondo della pesca che spesso è stato invece raccontato in maniera diversa, come nemico dell'ambiente. Non c'è cosa più folle di questa.

È ovvio che i rapporti e le relazioni noi abbiamo bisogno di un sistema di alleanze, in particolare con le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, cioè quello che è il nostro bacino di pesca naturale per proteggere la pesca e anche per valorizzare. Vigo è uno dei posti più importanti dove si svolgono delle attività legate al mondo della pesca, in particolare oceanica. Noi partecipiamo storicamente alla Fiera di Barcellona, abbiamo partecipato anche a questa perché sono i luoghi dove si dibatte del mondo della pesca, e chi c'è conta, al contrario di chi non c’è”.