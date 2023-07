Pesca, Lollobrigida: pescatori i primi ambientalisti. In Ue si è tutelato modello paesi del nord a scapito mediterraneo. Ora fare alleanze per posizioni nette a tutela settore

“Stiamo lavorando, ma l’Europa negli ultimi anni ha lavorato molto per convincere gli agricoltori a non coltivare e i pescatori a non pescare. Le nostre marinerie si sono indebolite e si sono invece rafforzate le marinerie dei paesi terzi, dall’altra parte del mediterraneo. Per questo in Europa stiamo sostenendo le ragioni dei nostri pescatori che sono i primi ambientalisti del mare, così come gli agricoltori. Dall’ambiente trovano infatti le radici primarie del loro sostentamento e vogliono per questa ragione proteggere la natura, non devono allora essere colpevolizzati come fatto invece nel tempo. Siamo dalla parte del nostro popolo e siamo convinti di poter rafforzare l’Europa attraverso consapevolezze maggiori, che passano anche dalla capacità dei nostri produttori di garantire maggiore libertà attraverso la sovranità alimentare.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso di Unomattina in collegamento da San Benedetto del Tronto alla manifestazione Coldiretti.

“Abbiamo già stabilito una strategia sul piano della pesca che possa aiutare con i fondi Feampa a rilanciare questa attività. Rifiutiamo la logica del “meno peschi e più ti pago”, vogliamo invece mettere in campo il contrario. Stiamo lavorando in Ue dal primo giorno per creare una alleanza con altri stati, che hanno la nostra stessa sensibilità, per metterci in condizione di prendere posizioni chiare e nette. Ci sono modelli diversi in Ue di pesca, quello del nord è stato tutelato mentre è stato sacrificato il modello di pesca nel mediterraneo. Si mette in discussione la pesca a strascico che devasterebbe le nostre marinerie. Non è tollerabile sacrificare un mondo che rappresenta una cultura e una produzione di qualità. L’Italia tutelerà questo mondo.