Pesca, Prandini: Con taglio pesca Ue a rischio settore. Dovremo importare da paesi extra Ue con pericoli per salute e produttività

“I rischi sono evidenti rispetto ad alcune normative di carattere comunitario che stanno venendo avanti, si vuole cancellare la pesca a strascico mettendo a rischio più di 18mila nuclei familiari e 12mila imbarcazioni. Il rischio maggiore è che indebolendo il nostro sistema favoriremo l’importazione di prodotti da altri paesi che queste regole imposte ai paesi Ue non le rispetteranno. La sfida è anche quella legata alla sostenibilità. Il grande lavoro che stiamo facendo con il Masaf è proprio quello di avere forme di agevolazione da parte della Ue che non prevedano la chiusura dell’attività ma il ricambio e l’innovazione per le imbarcazioni e le flotte dei nostri pescatori.”

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti nel corso di Unomattina in collegamento da San Benedetto del Tronto alla manifestazione Coldiretti.

“Il sistema produttivo italiano è in assoluto il più controllato a livello mondiale, una garanzia per il settore e per i cittadini, che sono dunque sicuri di avere un prodotto di altissima qualità. Ci sono però direttive Ue che ci porterebbero a diminuire la capacità di pesca ed allora dovremo importarlo da altri paesi, con tutto ciò che ne consegue anche a livello di sicurezza alimentare.

C’è poi il problema del cibo sintetico che riguarda anche il pesce perché sono già in corso sperimentazioni in tal senso. Vogliamo una forma di garanzia e tutela anche in tal senso.