Pesca, Tiozzo (Fedagripesca): Contro pesca a strascico battaglia ideologica, pronti a combattere. VIDEOINTERVISTA

"La nostra posizione è nota, siamo contrariati e contrari a questa oramai posizione ideologica".

Così ad AGRICOLAE Paolo Tiozzo, vice presidente Fedagripesca Confcooperative, in occasione del workshop "La pesca nelle politiche alimentari: il caso aperto della pesca a strascico", organizzato a Roma da Federcoopesca, parlando della possibile approvazione del regolamento europeo contro la pesca a strascico.

"Secondo noi perché negli ultimi vent'anni abbiamo ridotto l'impatto in ogni modo e in ogni tipologia di pesca, nei giorni, negli attrezzi, nelle attività, alzando anche l'asticella dei regolamenti e degli interventi a repressione della pesca.

Questa è una giornata invece che vuole mettere attorno ad un tavolo gli scienziati tentando di entrare nel merito di come viene giudicata questa repressione che viene fatta giornalmente oramai sulla pesca. Trattando con loro e vedendo di capire se i dati che vengono utilizzati dalla Commissione e dallo Stef (cioè la parte scientifica della Commissione) sono dati che sono letti in maniera corretta o sono dei dati che vanno a supportare più un'ideologia che un vero e proprio evento.

La risorsa secondo noi non sta così male come viene letta tra le carte della Commissione. Ma ancor di più non si può sopprimere una categoria per vent'anni o cercare di contenerla il più possibile. Una volta che si è arrivati ad avere un equilibrio nella quantità di pesce per mare cioè negli stock si cambia rotta e si va verso la salvaguardia prettamente dell'ambiente. C'è una volontà chiara di andare a togliere di mezzo quello che è la pesca dello strascico sul Mediterraneo, non è ancora chiaramente una norma ma chiaramente è un indirizzo ben chiaro letto tra le carte. Qui dobbiamo combattere dall'inizio e non aspettare che un'indicazione politica diventi poi norma. "