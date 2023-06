PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Agrumi: per le malattie è corsa contro il tempo

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Eliminare porzioni di DNA/geni estranei alla pianta da modificare, così da produrre editing puliti (marker-free, liberi da marcatori), limitando la possibilità di ricadere nella casistica degli organismi geneticamente modificati, è uno degli obiettivi più ambiziosi di quanti usano le TEA per migliorare le piante arboree. Vediamo come il CREA, mediante il genome editing, sta lavorando per ottenere arance e pompelmi resistenti al cancro batterico e alle ultime minacce fitosanitarie.

Gli agrumi rappresentano una delle specie arboree da frutto più diffuse e importanti al mondo, considerate le proprietà salutistiche e l’apporto nutrizionale conferito ai frutti da vitamine, sali minerali, e composti antiossidanti. Per quanto concerne il miglioramento di questa coltura, gli agrumi (in quanto specie arboree da frutto) hanno dei limiti che valgono sia quando si usano gli incroci che le Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA), ovvero genome editing e cisgenesi.

Il ruolo delle Tecnologie di Evoluzione Assistita negli agrumi nel mondo

Dal 2014 ad oggi gli agrumi sono stati oggetto di circa 40 pubblicazioni, non tantissime se le paragoniamo ad altri fruttiferi, come ad esempio vite e melo, decisamente di maggior impatto e attorno ai quali si concentrano interessi economici e protezione di marchi di gran lunga superiori agli agrumi e su cui lavorano molte più Istituzioni. Ciononostante, in poco meno di 10 anni, sono state pubblicate diverse review, a firma di gruppi di ricerca che operano in diversi Paesi, che hanno fatto il punto sullo stato dell’arte e sugli avanzamenti metodologici e scientifici delle TEA in agrumi.

Tenendo conto di quanto velocemente si evolvano queste tecnologie dal punto di vista metodologico e applicativo, è possibile leggere lavori che comparano l’efficienza delle proteine Cas (ad esempio, Cas9 e Cas12 entrambe parti integranti del complesso CRISPR/Cas ovvero delle “forbici molecolari” sotto il quale principio scientifico si basa il genome editing). Alcuni lavori introducono anche in agrumi la peculiarità dell’editing non tanto come modifica di una piccola regione di DNA (genome editing), quanto della sostituzione specifica di una base nucleotidica con un’altra (base editing), tecnicamente molto più specifica, ma anche più complessa da indurre. Infine, altri lavori sono indirizzati a riprodurre una mutazione in entrambi gli alleli (ovvero in entrambe le copie di un gene), in modo da aumentarne l’efficienza.

Un gruppo di ricercatori spagnoli in collaborazione con l’Università di Catania ha messo a punto una single guide RNA (sequenza di DNA specifica che, una volta riconosciuta la stessa sequenza nella varietà, produce l’editing) e un costrutto per base editing capace di sostituire una base nel gene che rende gli agrumi sensibili all’erbicida imazapyr, rendendo così le piante resistenti senza dover integrare geni estranei agli agrumi. Questa single guide RNA, associata con qualsiasi altra single guide RNA per base editing di un gene di interesse, permette di migliorare la varietà in questione, senza alcuna integrazione di DNA estraneo, ottenendo direttamente una varietà migliorata marker-free.

Un’altra via per ottenere piante marker-free sfrutta i protoplasti, cellule vegetali che, in quanto private di parete cellulare, posso acquisire in maniera transiente (ovvero, momentanea) la proteina Cas sotto forma di acidi nucleici o riboproteine. Di contro, l’editing ottenuto sarà stabile e quindi la modifica sarà trasferita a tutte le cellule che da questa si origineranno, dando vita alla nuova pianta migliorata. Gruppi di ricercatori della Florida hanno ottimizzato la trasformazione dei protoplasti, editando il gene PDS che quando disattivato decolora le foglie.

Arance e pompelmi resistenti al cancro batterico degli agrumi grazie al genome editing

Sarebbe impensabile usare le TEA senza conoscere il gene che controlla il carattere da migliorare e senza riuscire a rigenerare (produrre una intera piantina da una singola cellula modificata) la varietà migliorata. In agrumi il maggior numero di studi pubblicati sul genome editing ha riguardato la disattivazione dei geni che conferiscono suscettibilità/sensibilità al cancro batterico (CBC). Si tratta di una malattia causata da Xantomonas citri, diffusa in quasi tutte le aree agrumicole del mondo, ma non nei Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo, sebbene a rischio per via della facile trasmissione della malattia. Il CBC crea lesioni su foglie, steli e su tutta la pianta, che impattano pesantemente sulla qualità dei frutti, deprezzandone la produzione.

Sintomi di cancro batterico degli agrumi (CBC) in (a) frutti con lesioni che tendono a confluire formando aree crateriformi fessurate, e (b) foglie di arancio le cui lesioni di colore verde scuro rotondeggianti tendono ad allargarsi diventando di colore marrone chiaro. (Foto di Marco Causo, CREA Centro di Ricerca Olivicoltura Frutticoltura Agrumicoltura – Acireale)

Ricercatori della Florida hanno utilizzato, con chiare evidenze di successo attraverso prove in laboratorio, il genome editing per spegnere almeno tre geni diversi che rendono arancio e pompelmo altamente suscettibili al cancro.

