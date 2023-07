PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Drupacee: una sfida vinta a metà

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Cambiamenti climatici e malattie stanno assestando un duro colpo alla produzione di pesche, albicocche e ciliegie. È necessario, quindi, trovare soluzioni alternative per poter far fronte a queste sfide e le TEA possono rappresentare un’opportunità per rispondere in modo tempestivo ed efficace, riducendo il tempo necessario per ottenere nuove varietà, attraverso un intervento mirato su geni di interesse. Cosa sta facendo la ricerca? Le TEA stanno ottenendo risultati positivi anche per le drupacee?

La produzione mondiale e italiana di pesche e albicocche è fortemente in calo, a causa di diversi fattori, fra cui malattie e problematiche legate ai cambiamenti climatici (siccità, gelate tardive e inverni troppo miti). Per far fronte a questa situazione devono essere fornite risposte immediate come l’ottenimento di nuove varietà.

Ciliegie, albicocche e pesche: produzione in calo nell’ultimo decennio Negli ultimi dieci anni sul territorio nazionale si è assistito ad un calo della produzione delle principali drupacee, che va dal 10 % per le ciliegie al 25 % per pesche e albicocche (Fig. 1). Inoltre, mentre per il pesco la riduzione della produzione corrisponde ad una riduzione del 20 % delle superfici coltivate (Fig.2) per le altre produzioni non c’è una correlazione diretta. Figura 1 Figura 2 Oggi, il miglioramento genetico rappresenta un’importante risorsa per migliorare il prodotto e ottenere varietà di qualità, appetibili per il mercato e che siano produttive nonostante i cambiamenti climatici che con inverni miti, gelate tardive e siccità influenzano negativamente la produzione e la redditività delle colture.

Le attuali conoscenze genetiche e la disponibilità dei genomi sequenziati di pesco, albicocco e ciliegio, consentono di poter utilizzare in queste specie le Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) che includono la cisgenesi e i metodi avanzati per la modifica del genoma o genome editing. Rispetto ai metodi di miglioramento genetico convenzionali, le TEA possono ridurre enormemente il tempo necessario per ottenere nuove varietà, attraverso un intervento mirato su geni di interesse, che di fatto rende queste mutazioni indistinguibili da quelle che si verificano in natura.

Figura 3 – Confronto fra le TEA e il miglioramento genetico convenzionale

Nelle piante il miglioramento genetico convenzionale si basa su ripetuti cicli di incrocio e selezione dei semenzali (ndr piantina appena nata dal seme) alla ricerca degli individui che presentano le caratteristiche desiderate, come la resistenza alle malattie. Nelle drupacee (pesco, ciliegio e albicocco) questo processo ha una durata di almeno 15 anni a causa della giovanilità, periodo in cui le piante non producono frutti, che può durare molto a lungo e richiede l’impiego di ingenti risorse di tempo, spazio, personale e denaro. Anche l’introduzione di resistenze da specie affini, con caratteristiche pomologiche deleterie, dilata fortemente i tempi. Con le TEA una nuova varietà può essere ottenuta già dopo il primo incrocio.

Per continuare a leggere cliccate sul link