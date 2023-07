PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Fragola: quella del desiderio è rifiorente

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Ricca di importanti elementi nutritivi, quali vitamine, calcio, magnesio, molecole antiossidanti e antinfiammatorie, oltre all’aroma e al gusto dolce, la fragola è uno dei frutti più graditi e commercializzati sull’intero pianeta. Per soddisfare le richieste di un consumatore sempre più esigente sono in atto diverse attività di miglioramento genetico, tradizionale e con le TEA. Cosa sta facendo la ricerca, in particolare quella del CREA? Scopriamolo insieme

In ogni periodo dell’anno, dai mercati rionali fino ai punti vendita della Grande Distribuzione, i colori e i profumi, che si sprigionano dai banchi, guidano il consumatore verso l’acquisto del frutto preferito: tra questi, la fragola è sicuramente uno dei più amati. Il colore rosso brillante e le sue caratteristiche organolettiche uniche ne fanno quasi un must nelle tavole degli italiani, specialmente in questo periodo dell’anno.

Le fragole Nel 2021 la produzione mondiale della fragola ha superato i 9 milioni di tonnellate (dati FAO), di cui oltre un terzo proviene dalla Cina. Con una produzione di oltre 117 mila tonnellate, l’Italia raggiunge il 14° gradino al mondo. Nel 2022 c’è stato un rinnovato interesse con un aumento del 4% della superficie coltivata (fonte: CSO Italy). Le prime regioni produttrici sono la Basilicata e la Campania che, con oltre 1.000 ettari a testa, coprono il 50% delle superficie coltivata per un ammontare di oltre 4.100 h. Il Sud Italia raggiunge i 2.600 ettari, mentre il Nord Italia, con un incremento del 9%, arriva a quasi 1.000 ettari, principalmente concentrati in Piemonte, Emilia-Romagna, nel Veronese e nelle province di Trento e Bolzano.

In commercio si trovano molte varietà di fragola, pensate per cercare di soddisfare i desideri dei consumatori e coniugarli con le necessità dei produttori. Ad oggi, queste sono interamente il frutto di attività di breeding tradizionale, ottenute cioè incrociando varietà preesistenti e valutando le caratteristiche delle progenie. Ci sono però tuttora potenzialità enormi per il miglioramento di questo frutto, che, a dispetto del suo successo, presenta ancora diverse criticità. Purtroppo, alcune di queste sono difficilmente superabili con i metodi di selezione tradizionali, anche a causa della complessità genetica della fragola moderna (Fragaria x ananassa). Migliorare la performance produttiva e le qualità organolettiche in condizioni ambientali sempre più estreme ed aumentare la resistenza agli attacchi dei patogeni rappresentano le nuove sfide da affrontare, il tutto in un’ottica di aumento della sostenibilità dei sistemi agricoli e della competitività delle imprese.

Figura 1 Produzione mondiale di fragole (x 1.000 tonnellate)

Le TEA e le fragole

Un aiuto fondamentale in questo senso può venire dalle nuove Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), strumenti che permettono di apportare modifiche mirate al DNA di un essere vivente. Prescindendo da incroci, consentono di ottenere più velocemente risultati altrimenti difficilmente raggiungibili. Le potenzialità di questi sistemi sono enormi e sono state pienamente comprese dalla comunità scientifica mondiale, con molteplici programmi volti ad utilizzare queste tecniche, anche in fragola e innumerevoli campi di applicazione: dall’aumento della tolleranza a patogeni e stress abiotici all’aumento della produttività, per citarne alcuni.

Diversi sono i progetti focalizzati sulle TEA (in inglese NGT, New Genomic Techniques) come strumento di elezione in programmi di miglioramento genetico di questo frutto. Progetti finanziati dalla Comunità Europea e da altri Stati, ma anche programmi di miglioramento genetico interamente gestiti da soggetti privati hanno dato un forte impulso alla ricerca sulla fragola, con i primi risultati già visibili in grado di impattare sulla qualità del frutto.

È di pochi mesi fa la pubblicazione di un articolo scientifico sull’inibizione dell’attività di un gene (FaPG1) che controlla la compattezza del frutto, che è risultato essere più sodo e meno soggetto allo sviluppo di muffe (Lopez-Casado et al, 2023), mentre una azienda statunitense prevede di lanciare sul mercato entro pochi anni una fragola con un maggiore durata a scaffale. In ambito europeo la risposta è il progetto Med-Berry, il cui capofila è l’Università di Bologna, che è focalizzato sulle tre malattie principali di fragola: il marciume grigio, causato dal fungo Botrytis cinerea; l’antracnosi causata da specie del genere Colletotrichum e il mal bianco causato da Podosphaera aphanis.

