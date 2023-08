PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. La canapa: mille varietà per mille usi

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Pianta dalle mille proprietà, ricca di acidi grassi essenziali, vitamine, antiossidanti naturali e proteine, la canapa è al centro di un intenso dibattito che la vede protagonista per i suoi molteplici usi, da quello medico per l’elevato contenuto in THC, a quello industriale per l’impiego nei settori tessile, alimentare, nutraceutico, cosmeceutico e farmaceutico, etc. Ma a che punto è la ricerca sulle TEA in quest’ambito? E cosa sta facendo il CREA in tal senso, con il suo Centro?

Il contesto “Canapa si, canapa no”, il dibattito sui potenziali benefici e danni derivanti dall’impiego della canapa e dei prodotti da essa derivati è oggi più che mai aperto, così come sulla necessità o meno di supportare lo sviluppo di questo settore. La dicotomia nasce dal fatto che dalla canapa, coltura multiuso con enormi potenzialità e applicazioni in diversi settori, si può anche ottenere una molecola psicoattiva, il THC (Tetraidrocannabinolo). Da qui l’urgenza di fare chiarezza su questa pianta, soprattutto alla luce delle opportunità offerte dall’emergente applicazione delle Tecnologie di Evoluzione Assistita.

Il CREA Centro Cerealicoltura e Colture Industriali e la canapa Il Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali del CREA (CREA-CI): ha sviluppato otto varietà di canapa industriale iscritte al Registro Nazionale e brevettato le uniche due varietà di canapa medica italiana utilizzate per la produzione d i farmac i .

ha svolto attività di monitoraggio del tenore di THC nelle coltivazioni di canapa industriale sul territorio nazionale in convenzione con l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e partecipa al Tavolo della Filiera della canapa industriale, istituito dall’attuale Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

ha coordinato diversi progetti nazionali sulla canapa e vanta un’importante produzione scientifica nel settore.

La diffusione ed il valore della canapa nel mondo e in Italia Raccogliere informazioni attendibili sulla diffusione della coltivazione della canapa e sull’impatto che il suo mercato ha a livello globale è particolarmente complesso. Se, da una parte, in Europa è riportato negli anni 2015-2021 un incremento del 75% degli ettari coltivati per le varietà industriali da seme, fibra e canapulo, sfuggono a queste statistiche le coltivazioni finalizzate all’utilizzo del fiore. Dati più affidabili provengono da Stati Uniti e Canada, dove si è registrata una crescita del mercato di circa 15% su base annua, trainata soprattutto dagli utilizzi terapeutici e ricreativi. In Italia, la coltivazione di canapa da fibra era ampiamente diffusa fino al secondo dopoguerra, per poi essere abbandonata per decenni fino alla recente rinascita, dovuta all’espandersi di mercati di nicchia e soprattutto alla diffusione della filiera della Cannabis light e di prodotti a base di CBD (Cannabidiolo), una sostanza priva di effetti psicoattivi, non inclusa nell’elenco delle sostanze stupefacenti del DM 309/90. Questo ha portato, verso la fine degli anni 2010, ad una esplosione della diffusione della coltura, seguita nei primi anni del 2020 da un arresto causato da un panorama legislativo inadeguato e poco chiaro. Nonostante ciò, l’interesse per questa coltura dalle “molteplici finalità” rimane alto e, a supporto del suo rilancio, nel 2021 l’allora Ministero delle Politiche Agricole ha costituito il Tavolo della Filiera della Canapa Industriale con l’obiettivo di predisporre un piano di settore, che possa sostenerne e incentivarne la produzione, promuovendo la ricerca e l’innovazione tecnologica in questo settore. Diverso, invece, il discorso sul settore della canapa medica in Italia, all’interno del quale lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze produce infiorescenze femminili (FM1 e FM2) da due varietà di canapa sviluppate dal CREA-CI per uso medico, che vengono distribuite alle farmacie per la produzione di farmaci soggetti a prescrizione medica.

C’è canapa e canapa

Pur appartenendo alla stessa specie Cannabis sativa L., le piante di canapa risultano molto diverse per aspetto e utilizzo, tanto da poter essere distinte in canapa industriale e canapa medica.

Entrambe le tipologie possiedono una molteplicità di molecole bioattive. La differenza principale risiede nei cannabinoidi ed in particolare nel THCA, l’acido D9-tetraidrocannabinolico, da cui deriva l’unico composto psicoattivo della canapa, il THC. La canapa medica è caratterizzata dalla presenza di un contenuto elevato in THC nelle infiorescenze femminili, mentre la canapa industriale è caratterizzata dalla prevalenza di CBDA (acido cannabidiolico) o di CBGA (acido cannabigerolico) e da un livello di THC per legge inferiore allo 0.3% (0.2% fino al 2022) del peso secco dell’infiorescenza. I settori di impiego della canapa industriale sono svariati (tessile, alimentare, nutraceutico, cosmeceutico e farmaceutico, etc) e prevedono l’utilizzo di diverse parti della pianta. .

Per continuare a leggere cliccate sul link