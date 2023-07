PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Melanzana: senza semi, prima di tutto

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

La melanzana è un tipico ortaggio mediterraneo, presente in numerose varianti nella tradizione culinaria italiana. I principali obiettivi del suo miglioramento genetico sono la maggiore resistenza a stress biotici (insetti, funghi e batteri) e abiotici, come le temperature elevate, le carenze idriche o gli eventi estremi legati ai cambiamenti climatici. Il CREA Genomica e Bioinformatica, con il progetto BIOTECH-QUALIMEC (Biotecnologie sostenibili per l’agricoltura italiana – Miglioramento delle proprietà qualitative in melanzana e carciofo mediante approcci di genome editing e cisgenesi), è impegnato in linee di melanzana con frutti privi di semi, andando incontro alle esigenze del consumatore

La melanzana (Solanum melongena) è una specie appartenente al sottogruppo “spinoso” delle Solanacee, una delle più grandi famiglie botaniche esistenti, che comprende centinaia di specie, tra cui anche altre illustri orticole come il pomodoro, la patata e il peperone.

Originaria del Vecchio mondo, è stata importata in Europa durante le colonizzazioni dei Mori e attualmente è coltivata nelle aree temperate e temperato-calde di tutte le latitudini, con la Cina al primo posto nella produzione mondiale e l’Italia in quella europea.

La ricchezza in vitamine, il basso contenuto calorico e la forte presenza di sostanze ad alto valore nutraceutico, ne fanno uno degli alimenti indispensabili di una dieta sana ed equilibrata, ed una importante protagonista delle tradizioni culinarie di molti Paesi.

Di questa coltura orticola, tipicamente mediterranea, esistono numerose varietà locali differenti per colore, forma e dimensione della bacca e per l’attinenza alle tipiche preparazioni culinarie. La produzione avviene durante tutti i periodi dell’anno, grazie alle coltivazioni extra-stagionali in serra.

Fig. 1 – Calli con germogli editati selezionati in vitro; (b) vista della cella di coltura in vitro con espianti in rigenerazione e piante radicate; (c) pianta editata sottoposta ad autofecondazione; (d) pianta editata con 2 frutti ottenuti da fiori emasculati; (e, f) fiori di piante editate che mostrano un precoce accrescimento dell’ovario evidenziato dalla contemporanea presenza di petali o stilo ancora vitali; (g, h) frutto maturo di dimensione commerciale intero e tagliato che non presenta alcun seme ottenuto da pianta editata. Foto di Giuseppe Leonardo Rotino e Laura Toppino

Il principale obiettivo del suo miglioramento genetico è la maggiore resistenza della pianta sia a stress biotici (insetti, funghi e batteri) sia a quelli abiotici (le temperature elevate, le carenze idriche o gli eventi estremi legati ai cambiamenti climatici), che possono incidere notevolmente sulla qualità e la resa delle coltivazioni. Per quanto riguarda poi i frutti, tra i principali scopi del miglioramento possono essere annoverati: un più elevato contenuto in composti di interesse nutraceutico e un limitato apporto di sostanze anti-nutrizionali, la varietà di colore e la lucentezza della buccia, il colore della polpa, la consistenza più spiccata e un ridotto imbrunimento, ma, è soprattutto, l’assenza di semi, la caratteristica maggiormente richiesta anche dalle industrie di trasformazione (prodotti surgelati) e conservazione.

Nel mondo, molti gruppi di ricerca stanno utilizzando le Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) in melanzana, orientando l’attenzione sugli aspetti economici e principalmente sul miglioramento della qualità della bacca o sulla resistenza a patogeni. In Italia, il primo esempio di utilizzo delle TEA in melanzana ha riguardato alcuni geni delle polifenolossidasi (PPO), con l’obiettivo di ridurre l’imbrunimento della polpa.

Rispetto alle altre solanacee da frutto (pomodoro e peperone), in melanzana la maturazione commerciale è sempre largamente anticipata rispetto alla maturazione fisiologica, poiché quest’ultima – che grossolanamente si può far coincidere con la presenza di ingiallimenti della buccia e semi – deprezza notevolmente il prodotto, fino a renderlo non più commercializzabile. La presenza dei semi non è infatti molto apprezzata dal consumatore poiché fa ammorbidire la polpa, rovinandone la struttura, tende a farla imbrunire più velocemente e sembra renderla più piccante. La partenocarpia, ossia la capacità delle piante di produrre frutti senza la necessità di impollinazione, è un tratto molto vantaggioso e un importante oggetto dell’attività di miglioramento genetico in melanzana: essa consente di produrre frutti privi di semi, di estendere il periodo di raccolta delle bacche e anche di avere produzioni in condizioni ambientali sfavorevoli all’impollinazione, come nelle coltivazioni in serra, con notevole riduzione dei costi di riscaldamento e manodopera, senza dimenticare una migliore performance sotto il profilo della sostenibilità, in quanto possono essere evitati i trattamenti con sostanze chimiche alleganti.

