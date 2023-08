PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Non c’è futuro senza ricerca (… e sperimentazione in campo)

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Scienza e innovazione sono fondamentali per la tutela del pianeta e per coniugare sviluppo economico-sociale e sostenibilità ambientale, valorizzando al tempo stesso le eccellenze del nostro patrimonio agroalimentare. In questo quadro è fondamentale il contributo che le TEA possono offrire: la ricerca già lo sa. Bisogna intraprendere un percorso che preveda un adeguamento legislativo, basato sulle evidenze scientifiche, che permetta la sperimentazione in campo sulle piante generate tramite TEA per portare i prodotti migliorati sul mercato.

L’applicazione delle TEA (Tecnologie di Evoluzione Assistita) nell’ambito della ricerca è già una realtà, ma la vera prospettiva futura è quella di vedere in campo e sul mercato i nuovi genotipi più resistenti a malattie, resilienti ai cambiamenti climatici o con caratteristiche qualitative migliorate sia in termini nutrizionali che merceologici, il tutto a vantaggio dell’agricoltura, dell’ambiente e del consumatore. L’innovazione tecnologica e la diversificazione varietale sono necessarie per far fronte alle richieste dei mercati e dei consumatori, che cambiano nel tempo, ad esempio per fascia di età o per tipologia di dieta. La crescente sensibilità del consumatore per le proprietà nutrizionali e salutistiche degli alimenti, per la derivazione dei prodotti e la sostenibilità delle produzioni, indirizza largamente le scelte di mercato e le produzioni.

Tuttavia, l’attuale quadro normativo italiano relega di fatto l’impiego di queste agro-biotecnologie alle sole attività di laboratorio, senza nemmeno la possibilità di sperimentazione in campo. A chiedere però un cambiamento non sono solo i ricercatori, ma anche le associazioni di categoria che hanno compreso come queste metodiche di precisione possano essere determinanti per affrontare le sfide dell’agricoltura di oggi e di domani e su come il loro utilizzo possa consentire di raccogliere la sfida aperta dall’UE per un sistema agroalimentare salubre e resiliente.

