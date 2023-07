PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Olivo: la scommessa sulle varietà “migliori”

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Negli ultimi anni a causa degli effetti del cambiamento climatico e dell’insorgere sempre più frequente di nuove emergenze fitosanitarie, si sta assistendo a una vera e propria rivoluzione nella gestione dell’oliveto. Il mondo della ricerca è impegnato in tecniche innovative che consentano di ottenere nuove varietà in olivo, ‘migliori’ in tempi più brevi. Le TEA sono la risposta, in quanto trasferiscono un singolo carattere in modo puntuale, senza alterare il patrimonio genetico della varietà, che manterrebbe, invece, tutti i suoi tratti caratterizzanti

Il contesto L‘olivo rappresenta la specie arborea da frutto più antica del Bacino Mediterraneo ma, paradossalmente, è la meno conosciuta e studiata[CG(U1] . Fino a non molto tempo fa, era opinione comune pensare all’olivo come ad una pianta con poche esigenze, sia in termini di input produttivi (ad es., senza esigenze di irrigazione), che colturali. Non a caso l’olivo è, tuttora, una delle colture arboree che si presta maggiormente all’applicazione dei principi dell’agricoltura biologica. Tuttavia, negli ultimi anni, si sta assistendo a una vera e propria rivoluzione nella gestione dell’oliveto.

Il cambiamento climatico in corso sta impattando fortemente sulla produttività e sulla qualità della nostra olivicoltura. L’incremento della temperatura media sta condizionando la qualità dell’olio, determinando una riduzione della percentuale di acido oleico in paesi con clima già di per sé molto caldi, come, ad esempio, Israele. Una situazione drammatica si registra in Andalusia (la regione della Spagna ove si concentra la maggior parte della produzione olivicola mondiale), che sta incontrando enormi difficoltà nel far fronte alle problematiche relative alla siccità. Stiamo assistendo all’emergenza dovuta a problematiche fitosanitarie mai riscontrate prima, come la Xylella fastidiosa nel Salento, l’aggravarsi dell’incidenza di attacchi da parte di insetti e patogeni che in passato venivano considerati di secondaria importanza. A tutto questo, si aggiungono problemi legati a difetti dell’impollinazione a causa dell’anomalia dell’andamento climatico, che contribuiscono ad abbattere la produttività degli oliveti.

Il mondo della ricerca ha allargato, pertanto, il proprio orientamento, includendo studi finalizzati all’individuazione di strategie e soluzioni per far fronte a questo drammatico scenario. L’olivicoltura italiana è caratterizzata da una struttura produttiva molto diversa da quella di altri paesi grandi produttori di olio di oliva come, ad esempio, la Spagna, e si contraddistingue per un numero elevato di varietà autoctone che mostrano un forte legame con il territorio e che hanno permesso il riconoscimento del marchio di qualità IGP e DOP. Spesso si tratta di varietà molto antiche, che non sempre mostrano caratteri di rusticità e di spiccata qualità dell’olio. La realtà produttiva italiana lascia poco spazio al processo di innovazione varietale, anche se il cambiamento climatico in corso sta determinando un graduale incremento della diffusione della coltivazione dell’olivo negli areali più interni e settentrionali della penisola.

Il miglioramento genetico in olivo rappresenta uno degli strumenti per far fronte alle problematiche descritte. Tuttavia, i programmi di breeding in Italia e nel mondo non hanno mai avuto un grande successo e le nuove varietà ottenute, rispetto all’enorme sforzo e durata del programma stesso, sono state veramente poche. I primi programmi di breeding sono iniziati in Israele ed in Italia tra il 1960 ed il 1971. Recentemente, i risultati di maggiore rilievo sono stati ottenuti dall’Università di Bari, con la varietà Lecciana (figlia di Leccino ed Arbosana), e dall’università di Cordoba, con la varietà Chiquititas o Sikitita (figlia di Picual e Arbequina), ottenuta in un programma di miglioramento genetico iniziato nel 1991. Altre varietà caratterizzate da una certa diffusione sono la Giulia, la Don carlo e la FS17 o Favolosa, ottenute dal CNR di Perugia, sempre nell’ambito di un programma di breeding iniziato ben oltre 30 anni fa. Tutte queste varietà sono indicate come idonee ad impianti ad altissima densità, comunemente definiti superintensivi, e sono brevettate.

L’olivo è una specie difficile da studiare, a causa di una serie di caratteristiche intrinseche della sua biologia che rallentano enormemente il lavoro del breeder. Ad esempio, quando si effettua un incrocio, i caratteri dei parentali trasmessi alla progenie talora non segregano – ovvero vengono ‘nascosti’ – e non sono sempre valutabili. Inoltre, le progenie spesso impiegano molti anni per entrare in produzione, anche se protocolli di forzatura in serra ed in campo consentono ora di avere il 15-30% delle progenie a fiore nell’arco di due o tre anni, accelerando così l’entrata in produzione e la valutazione di tratti di grande interesse, come la produttività e la qualità dell’olio. Ad ogni modo, le risorse umane ed economiche richieste per avviare programmi di breeding efficienti in olivo sono davvero molto elevate.

