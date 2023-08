PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Pioppo: la pianta modello di qualità

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Per le sue caratteristiche (dimensione del genoma, rapidità nella crescita e nello sviluppo, semplicità nella propagazione e coltivazione) il pioppo è utilizzato come modello per gli studi di genetica e genomica, messo a confronto, attraverso analisi, con altre specie. L’individuazione dei geni che regolano determinati caratteri e lo sviluppo dei relativi marcatori molecolari permettono di implementare i programmi di breeding mediante la selezione assistita da marcatori molecolari, che consente la selezione precoce dei caratteri ritenuti interessanti. Scopriamo insieme le ricerche dei centri Foreste e Legno e Genomica e Bioinformatica

Il pioppo come pianta modello

Il genere Populus include 30 specie tassonomicamente classificate nelle sei sezioni Populus, Tacamahaca, Leucoides, Turanga, Abaso e Aigeiros (Eckenwalder, 1996). Le specie Aigeiros, Populus e Tacamahaca rappresentano quelle utilizzate per le attività di breeding e per lo sviluppo di cloni commerciali.

Tabella 1 Lista delle specie di pioppo utilizzate per i programmi di breeding per lo sviluppo di cloni commerciali (Biselli et al., 2022)

Nell’emisfero nord il pioppo ricopre importanti ruoli economici, in particolare per l’industria cartiera, la produzione di compensato, la decontaminazione dei suoli dai metalli pesanti, il recupero di ecosistemi fragili, come quelli esposti a desertificazione, e il ripristino dei paesaggi forestali (Bergante e Facciotto, 2015).

Grazie alla piccola dimensione del genoma di circa 500 Mb, suddivise in 19 cromosomi (Tuskan et al., 2006), alla crescita e sviluppo rapidi e ai semplici metodi di propagazione e coltivazione, il pioppo è diventato la specie modello per gli studi di genetica e genomica (Carletti et al., 2016).

Il sequenziamento del genoma di P. trichocarpa (https://mycocosm.jgi.doe.gov/Poptr1_1/Poptr1_1.home.html; Tuskan et al., 2006) è stato fondamentale per gli studi di genetica delle piante arboree, essendo stato il primo genoma di una specie forestale ad essere pubblicato. Successivamente a questo primo sequenziamento, sono state rilasciate altre sequenze genomiche di riferimento: P. deltoides (Bai et al., 2021), P. pruinosa (Yang et al., 2017a), P. euphratica (Ma et al., 2013; Zhang et al., 2020), P. tremula e P. tremuloides (Lin et al., 2018), P. alba (Liu et al., 2019; Ma et al., 2019), P. simonii (Wu et al., 2020) e l’ibrido P. alba x P. tremula varietà glandulosa 84K (Qiu et al., 2019; Huang et al., 2021).

Tali risorse genetiche sono state basilari per le analisi della diversità genetica presente in pioppo e per la costruzione di un pan-genoma rappresentativo delle varianti genetiche strutturali presenti in questa specie (Pinosio et al., 2016). Inoltre, l’assemblaggio dei genomi di pioppo ha aperto la strada allo sviluppo di migliaia di marcatori molecolari,basati su mutazioni di singole basi del DNA (Single Nucleotide Polymorphism – SNP) e distribuiti su tutto il genoma, i quali consentono di sviluppare dei sistemi automatizzati e a basso costo per la genotipizzazione (ossia la definizione delle differenze nel corredo genetico di invidui tramite l’esame della sequenza del DNA) simultanea di centinaia/migliaia di piante diverse

Il progetto europeo B4EST (Adaptive BREEDING for Better FORESTs) Nell’ambito del progetto europeo B4EST (Adaptive BREEDING for Better FORESTs; https://b4est.eu/), il CREA in collaborazione con altri centri di ricerca europei, ha contribuito a sviluppare 13400 marcatori molecolari SNP, distribuiti su tutto il genoma di pioppo, che sono stati inseriti in un sistema commerciale di genotipizzazione di quattro specie forestali, denominato 4TREE array e caratterizzato da un supporto solido, al quale sono associate migliaia di microscopici segmenti di DNA (sonde), ognuno corrispondente a uno specifico SNP, i quali, in seguito a ibridazione con il DNA di un inviduo, permettono di definire le varianti di sequenza ad ogni marcatore. Il 4TREE array è stato utilizzato per genotipizzare due popolazioni di pioppo costituite da centinaia di piante derivanti dall’incrocio tra individui resistenti all’afide lanigero (Woolly poplar aphid – WPA) con individui suscettibili ad esso. E’ stata inoltre valutata la resistenza/suscettibilità all’afide di ognuno degli individui delle popolazioni e i dati sono stati associati ai dati genetici registrati in precedenza. Tale analisi ha portato alla definizione di regioni del genoma di pioppo implicate nella resistenza a WPA.

Incroci di pioppo

La selezione genomica in pioppo

L’individuazione dei geni/loci che regolano determinati caratteri e lo sviluppo dei marcatori molecolari associati ad essi, permettono di implementare i programmi di breeding mediante la selezione assistita da marcatori molecolari, che consente la selezione precoce per caratteri fenotipici di interesse, evitando le costose fenotipizzazioni (ndr ossia l’analisi visiva delle caratteristiche morfologiche e funzionali), che richiedono molto tempo, spazio e forza lavoro. Tuttavia, il successo alla base di un ibrido di pioppo è dovuto alla combinazione di numerosi geni diversi, ciascuno dei quali contribuisce con un piccolo o piccolissimo effetto alla performance complessiva della pianta. Esempi di caratteri di rilevanza del pioppo, controllati da decine o centinaia di geni, sono la qualità del legno, la velocità di accrescimento e la resistenza ad avversità biotiche ed abiotiche.

Per valutare l’effetto complessivo di tutti questi geni sulle caratteristiche morfologiche e funzionali oggetto di studio durante il processo di selezione, è possibile utilizzare la predizione genomica (Genomic Prediction – GP). La GP usa modelli matematici per combinare dati fenotipici e dati relativi ai marcatori molecolari per stimare il valore genetico degli individui. In questo modo è possibile predire la manifestazione di un carattere di un individuo analizzando solo il suo DNA. I modelli matematici vengono calcolati integrando i dati genetici e le caratteristiche morfo-funzionali registrate per una popolazione di riferimento (training population) costituita da poche centinaia di individui. Successivamente, essi vengono utilizzati per stimare il fenotipo di qualsiasi altro individuo, per esempio piante di pioppo da selezionare, a partire soltanto da dati genetici.

Pioppeto

Nel pioppo, così come in altre specie arboree, l’espressione dei caratteri di interesse, quali quelli legati alla qualità del legno, avviene nelle piante adulte le quali raggiungono la maturità in circa 7-8 anni. In piante con un lungo ciclo di crescita come questa specie, la GP è uno strumento che permette di selezionare le piante giovani che ancora non esprimono i caratteri di interesse e, quindi, di ridurre al minimo il numero di piante da fenotipizzare nelle prove di campo.

Calcolando l’effetto dei singoli marcatori sui caratteri di interesse, rispetto al tradizionale miglioramento genetico del pioppo basato sulla selezione fenotipica, la GP permette di stimare in anticipo il valore genetico degli individui, riducendo la necessità di estese fenotipizzazioni in campo. Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che la GP permette di realizzare un uguale o maggiore progresso genetico per unità di tempo, ad un costo inferiore rispetto alla selezione fenotipica.

Fino a pochi anni fa, il numero limitato di marcatori molecolari disponibile per il pioppo ha ostacolato l’applicazione della GP in questa specie. Le nuove risorse genomiche, come il 4TREE array, hanno contribuito ad implementare la GP nel pioppo e di conseguenza a rendere più efficiente il miglioramento genetico di questa specie.

Il CREA, sfruttando le conoscenze generate nell’ambito del progetto B4EST, ha deciso di utilizzare la GP nei propri programmi di miglioramento genetico del pioppo, in particolare per selezionare piante più resistenti all’afide lanigero e con una migliore qualità del legno.

Per continuare a leggere cliccate sul link