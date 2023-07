PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Pomodoro: il futuro è già qui

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Come saranno i pomodori che mangeremo nei prossimi anni? Il loro miglioramento genetico potrebbe essere decisivo per rispondere alla sfide poste da produttività, qualità e sostenibilità (es. riduzione utilizzo acqua, fertilizzanti e fitofarmaci).

Lo sa bene il CREA che, da un lato, presso il suo Centro Orticoltura e Florovivaismo, con il progetto BIOTECH-CISGET si propone di produrre nuove varietà di pomodori resistenti ai patogeni e di migliorare la loro qualità organolettica e nutrizionale; dall’altro, invece, presso il suo Centro di Genomica e Bioinformatica, grazie al contributo del progetto SMART-BREED, si concentra maggiormente sul breeding di varietà resilienti, che mantengano le caratteristiche produttive e di tipicità in condizioni ambientali variabili ed estreme.

Le Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) rappresentano un vero punto di svolta in quanto consentono di introdurre piccoli e mirati cambiamenti genetici in modo preciso, generando nuovi prodotti vegetali con proprietà sorprendentemente innovative.

In questo scenario, il pomodoro è protagonista assoluto, in quanto modello per studiare caratteri importanti associati allo sviluppo della pianta, alla fioritura, allo sviluppo dei frutti e alla maturazione: in particolare il pomodoro è da sempre uno dei soggetti favoriti per il miglioramento del contenuto in sostanze di interesse salutistico, grazie al suo ampio impiego come prodotto sia fresco che trasformato.

L’Italia è il primo produttore europeo di pomodoro con 6.6 milioni di tonnellate e oltre 6000 milioni di euro di fatturato. (FAO Stat 2021).

A livello internazionale le TEA sono oramai molto diffuse e sono già state utilizzate in pomodoro per l’ottenimento di genotipi: a) resistenti a malattie virali come il Tomato yellow leaf curl virus, il Tomato Mosaic Virus, il Cucumber Mosaic virus eil Potato Virus Y; b) resistenti a malattie batteriche come il cancro batterico (Pseudomonas syringae); c) resistenti a malattie fungine come l’oidio o mal bianco del pomodoro (Oidium lycopersici), la peronospora (Phytophthora infestans) e la botrite (Botrytis cinerea);d) resistenti alla carenza di acqua, all’eccessivo calore, al freddo e alla salinità; e) con differente contenuto in molecole antiossidanti (es. carotenoidi), vitamine (provitamina A) e aroma; f) con differenti caratteristiche agronomiche (es. architettura della pianta, fioritura, numero e forma dei frutti, assenza di semi nel frutto).

Ha certamente suscitato molto clamore il recente caso del pomodoro arricchito in un aminoacido utile per abbassare la pressione sanguigna, l’acido gamma amino-butirrico (GABA): il pomodoro è stato chiamato “Sicilian Rouge High GABA” ed è già commercializzato in Giappone, la cui legislazione considera le piante prodotte con le TEA al pari di quelle ottenute mediante sistemi convenzionali.

La ricerca CREA: i progetti BIOTECH-CISGET e SMART-BREED

In questo scenario di grande fermento scientifico rispetto al miglioramento genetico del pomodoro basato sull’utilizzo delle TEA, il CREA si colloca da protagonista. Il progetto BIOTECH-CISGET (Biotecnologie sostenibili per l’agricoltura italiana – Cisgenesi e genome editing in pomodoro), finanziato dal MASAF e conclusosi con successo a febbraio 2023, ha permesso ai ricercatori di mettere a frutto le conoscenze acquisite sulle TEA per produrre genotipi di pomodoro: a) resistenti all’attacco delle piante parassite; b) resistenti alla salinità (collaborazione CNR-IBBR Portici); c) resistenti alla siccità (collaborazione Università di Milano); d) con un più elevato contenuto di Vitamina C (collaborazione Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria) e con la capacità di produrre provitamina D nei frutti (collaborazione con John Innes Centre Norwich – Regno Unito e CNR-ISPA Sede di Lecce); e) con alterata maturazione; f) con più elevato contenuto zuccherino nei frutti; g) con migliore efficienza di utilizzo della luce (collaborazione Università di Verona – Dipartimento di Biotecnologie).

Fig. 1 – Schema della via biosintetica che, modificata tramite le TEA, porta all’accumulo di provitamina D3 (7-DHC) nei frutti di pomodoro. Foto di Fabio D’Orso (CREA-GB)

In particolare, presso il CREA Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF), sono stati prodotti genotipi di pomodoro resistenti all’attacco delle piante parassite, un problema in grande aumento nell’area Mediterranea ed in forte diffusione in Europa. Le modifiche genetiche ottenute tramite le TEA hanno riguardato i geni coinvolti nella biosintesi e nel rilascio, da parte delle radici delle piante, di specifiche sostanze chimiche – chiamate strigolattoni – che inducono la germinazione dei semi delle piante parassite nel terreno. Il prossimo passo sarà quello di testare queste piante come portainnesti in specie di pomodoro di interesse commerciale.

Fig. 2 – Radici di pomodoro infettate con semi della pianta parassita orobanche. La formazione dei tubercoli dovuti all’infezione (cerchi verdi) nella pianta non editata è più elevata rispetto alla pianta editata con le TEA. Foto di Alessandro Nicolia (CREA-OF)

Sempre presso il CREA-OF sono stati prodotti genotipi a più alto contenuto zuccherino o grado brix (°Brix). L’ottenimento di varietà di pomodoro, destinate al mercato fresco e all’industria, aventi un elevato °Brix, rappresenta un obiettivo fondamentale sia dal punto di vista economico – in quanto aumenta il valore commerciale del prodotto – sia qualitativo, in quanto un elevato °Brix è anche espressione di un alto contenuto in sostanze aromatiche, una migliore quantità di vitamine e una maggiore shelf-life del prodotto. Con le TEA, in questo caso, è stata introdotta una mutazione che determina l’aumento di glucosio e fruttosio (°Brix) nei frutti. La disponibilità di piante di pomodoro aventi un alto °Brix, rappresenta un importante punto di partenza per attività future finalizzate al miglioramento della qualità legata al metabolismo degli zuccheri e alla valorizzazione del germoplasma del pomodoro.

