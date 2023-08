PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Storie di ricerca: Alla scoperta del pianeta TEA con Luigi Cattivelli

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Scopriamo con Luigi Cattivelli, direttore del CREA Genomica e Bioinformatica e coordinatore di Biotech, il più importante progetto pubblico italiano di ricerca sulle biotecnologie in agricoltura, le possibilità che ci sta offrendo la scienza, grazie alle TEA, per piante più produttive e resilienti al cambiamento climatico e meno bisognose di acqua ed input chimici ed energetici. La sostenibilità in campo… davvero.

