PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. TEA in pratica: l’innovazione multi-attore della PAC

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Quali impatti e ricadute socio-economici potrebbero avere le TEA? Innegabilmente la modernizzazione e la crescita della competitività del settore agricolo, anche in risposta alle strategie europee della Farm to Fork e del Green Deal. Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura hanno realizzato innovazioni basate sullo sviluppo di tecniche di evoluzione controllata tradizionali per il miglioramento genetico in agricoltura. Scopriamo quali.

Le potenzialità delle TEA di produrre impatti socio-economici rilevanti, soprattutto, per il conseguimento degli obiettivi della PAC e, in particolare, delle strategie europee della Farm to Fork e del Green Deal, sono ormai ampiamente sostenute da diversi portatori d’interesse in Europa e riguardano, in particolare, la modernizzazione e la crescita della competitività del settore agricolo, attraverso:

l’incremento della produttività relativa alle maggiori rese delle piante, in conseguenza della loro maggiore tolleranza e della resistenza agli stress biotici e abiotici;

l’aumento del valore aggiunto delle produzioni correlato alla migliore qualità delle piante e ridotto contenuto di sostanze nocive (es. allergeni, sostanze chimiche, contaminanti e tossine);

la riduzione dei costi di produzione come conseguenza del minor uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti e dell’uso di altri input;

l’aumento della disponibilità, accessibilità e diversità di cibo a più alto valore nutrizionale.

A questo proposito, è interessante notare una certa convergenza tra le aree di innovazione delle TEA e quelle di una rilevante numerosità di Gruppi Operativi sostenuti dalla programmazione PAC 2014-2023, che hanno realizzato innovazioni basate sullo sviluppo di tecniche di evoluzione controllata (TEC) tradizionali per il miglioramento genetico in agricoltura.

Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI AGRI) I GO del PEI AGRI sono partenariati multi-attore che riuniscono imprenditori agricoli e forestali, mondo della ricerca, consulenti, servizi di supporto all’innovazione e altri attori rilevanti, col fine di cooperare per la realizzazione di innovazioni risolutive di specifici problemi e opportunità di sviluppo delle imprese agricole e forestali o di sistemi rurali.

Si tratta di tecniche di ibridazione e selezione di specie e varietà, che discendono da mutazioni spontanee, e anche tecniche di laboratorio, come la mutagenesi chimica, la sanificazione e i trattamenti termici per l’inattivazione virale e l’uso di seme sessato per accrescere la numerosità di vitelli di sesso femminile.

In termini numerici, su 682 GO (Dati banca dati innovarurale al 16 maggio 2023), circa il 17% sono GO-TEC (113 GO che hanno adottato le TEC) e realizzano progetti di dimensioni economiche che ammontano, in totale, al 17% dei budget dei GO e, in media, a circa 361 mila €, contro una media complessiva leggermente inferiore di 343 mila €.

I GO-TEC, proprio per la natura e le finalità delle innovazioni introdotte, affrontano principalmente problematiche legate all’aumento della biodiversità (27% dei GO), cui seguono temi riconducibili allo sviluppo dell’agricoltura biologica (13%), alla difesa da malattie e infestazioni (12%) e alla valorizzazione dei prodotti all’interno delle filiere agroalimentari (12%) (Tabella 1). Anche rispetto al totale dei GO, si nota come una quota significativa dei GO che perseguono obiettivi connessi alla biodiversità adotti le TEC, a dimostrazione quindi della finalità principale di queste innovazioni, ossia quella di favorire la variabilità genetica.

