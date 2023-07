PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Vite: il primato italiano

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Per preservare il patrimonio della viticoltura italiana in un contesto ambientale estremamente mutevole, lo sviluppo delle tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) per il miglioramento genetico sostenibile è diventato un imperativo ineludibile per ottenere vigneti di alta qualità, resilienti agli stress e a basso impatto anche per l’uomo e gli animali.

L’Italia e il CREA in particolare sono all’avanguardia negli studi e ricerche per l’applicazione e l’ottenimento di varietà migliorate di vite.

La viticoltura in Italia riveste un’importanza fondamentale sia dal punto di vista storico che economico rappresentando un patrimonio inestimabile, un connubio tra tradizione, territorio, economia e cultura. È un settore che merita di essere preservato, sostenuto e promosso, poiché contribuisce in modo significativo al prestigio del Paese e alla sua identità nel mondo. Per preservare al meglio questo patrimonio nazionale bisogna tenere in considerazione che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia sempre più pressante per la viticoltura in tutto il mondo, compresa l’Italia. Questo fenomeno globale ha conseguenze dirette sulla coltivazione della vite e sulla produzione di uva di qualità, con un impatto che è strettamente correlato alla capacità di sviluppare nuove pratiche a ridotto impatto ambientale. L’agricoltura sostenibile è diventata quindi un imperativo e le pratiche agricole tradizionali dovranno essere adattate per ridurre l’impatto ambientale e per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, attraverso investimenti in ricerca, tecnologie innovative e pratiche agricole che favoriscano vigneti resilienti agli stress e a basso impatto anche per l’uomo e gli animali.

Le sfide che ci attendono

Fra le strategie di adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo di genotipi migliorati, che siano resilienti agli stress ambientali, rappresenta una delle soluzioni attualmente disponibili più importanti. La difficoltà nell’applicazione del miglioramento genetico in viticoltura è principalmente legata a due fattori, da un lato la necessità di dover attendere lo sviluppo di lunghi stadi giovanili in cui la pianta non produce frutti e dall’altro la perdita delle caratteristiche peculiari della varietà originale che si intende migliorare. Quest’ultimo aspetto risulta fondamentale per la diffusione sul territorio della nuova varietà ottenuta poiché, non potendo mantenere il nome originale, non sarà utilizzabile, se non in piccole quantità, nei disciplinari che regolano la produzione di vini noti e ricercati dai consumatori.

In questo frangente, l’applicazione delle Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA) potrà fornire un nuovo strumento in grado di rivoluzionare il miglioramento genetico in viticoltura. Infatti, con l’applicazione di queste tecnologie le modifiche introdotte nei genomi delle piante sono minime, se confrontate con quelle derivanti dalle strategie di miglioramento genetico tradizionale. Nel caso delle TEA si va infatti ad introdurre modifiche mirate, senza riorganizzare l’assetto genetico della pianta e preservando quindi le caratteristiche peculiari che contraddistinguono ciascuna varietà. Questo significa che le nuove varietà si discosteranno dall’originale per modificazioni fenotipiche minime, o addirittura nulle, ascrivibili normalmente alla registrazione di un nuovo clone che mantiene lo stesso nome della varietà da cui derivano. Risulta quindi chiaro che le piante ottenute con queste tecnologie potrebbero mantenere il loro appellativo originale con la chiara conseguenza che risulterebbero automaticamente utilizzabili nei disciplinari delle varie denominazioni di origine (DOCG, DOC, IGT, ecc…), giovandosene, oltretutto sotto il profilo della sostenibilità.

Anche l’applicazione delle TEA presenta alcune difficoltà e fra questa va considerata la necessità di ottenere del tessuto molto particolare, noto come callo embriogenico, che in maniera simile alle cellule staminali degli animali, è in grado di ricreare una nuova pianta a partire da una o poche cellule.

Parliamo di difficoltà perché l’ottenimento di un buon quantitativo di callo embriogenico richiede un ingente lavoro da parte dei ricercatori: questo tipo di tessuto viene infatti ottenuto a partire da espianti specifici, ossia il filamento delle antere e gli ovari dei fiori. Ne consegue quindi che la possibilità di raccogliere questo tipo di espianti è limitata alla presenza di fiori di uno specifico genotipo di interesse, i quali devono essere in un particolare stadio di sviluppo, che è di solito limitato a 10-15 giorni all’anno. Inoltre, la capacità di questi espianti di generare callo embriogenico è ridotta, comportando la necessità di dover raccogliere migliaia di espianti per ottenere materiale sufficiente per i successivi processi.

L’applicazione delle TEA in Italia

In tale contesto, l’Italia può vantare risultati di spicco a livello mondiale e il CREA , con il suo Centro di Viticoltura ed Enologia, può, dal canto suo, celebrare di aver raggiunto risultati di rilievo con lo sviluppo di protocolli specifici e uno sforzo massivo che hanno permesso di ottenere callo embriogenico di varietà di interesse nazionale, come ad esempio Sangiovese e Glera, e internazionale, come Chardonnay e Pinot noir. Inoltre, grazie allo sviluppo di un approccio simil-cisgenico (BOX 1) il CREA Viticoltura ed Enologia (CREA-VE) ha trasformato e rigenerato questi genotipi, ottenendo svariati cloni editati che verranno valutati, in condizioni di laboratorio, durante l’anno 2023.

I cloni ottenuti sono stati editati per meglio tollerare gli stress connessi al cambiamento climatico e, in particolare, per la tolleranza ai patogeni (con particolare riferimento a peronospora e oidio) e allo stress idrico. Proprio su quest’ultimo punto, in seguito alla carenza idrica registrata in questi anni, il Centro ha anche sviluppato alcune linee editate di portinnesto (al momento sono disponibili cloni del genotipo 110 Richter e sono in fase di sviluppo cloni per il genotipo Kober 5BB) che possano fornire una piattaforma funzionale per quei genotipi che più difficilmente generano callo embriogenico e si adattano alle procedure per la trasformazione. In questo modo, grazie all’identificazione di geni che hanno una funzione sistemica, le modifiche introdotte nel portinnesto saranno in grado di influenzare anche il nesto, donandogli una maggiore tolleranza allo stress idrico.

Sul fronte dei risultati ottenuti in Italia, il CREA-VE può vantare di aver sviluppato, oltre alla tecnologia dell’editing, anche le metodiche necessarie all’applicazione della cisgenesi, ossia quel processo per cui geni presenti in specie sessualmente compatibili di vite vengono trasferiti in varietà di vinifera di elevato interesse. Questo processo è assimilabile a quello che si otterrebbe con gli approcci di miglioramento genetico, ma evitando il riarrangiamento genomico e il trasferimento di sequenze non volute che spesso comportano un’influenza negativa sulle qualità organolettiche di uva e vino. In particolare, il Centro, grazie alla collaborazione con l’Istituto di Genomica Applicata (IGA), ha potuto applicare le tecnologie sviluppate per trasferire un gene di resistenza alla peronospora (Plasmopara viticola) nelle varietà Chardonnay e Sangiovese. Le piante ottenute sono attualmente in fase di analisi e caratterizzazione per verificare se i caratteri trasferiti hanno migliorato la tolleranza al patogeno.

