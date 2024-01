Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza. Proteste agricoltori. Pacchiarini: esempio tedesco spinge il settore a far valere le proprie ragioni

La protesta contro i tagli alle agevolazioni al gasolio agricolo decisi dal governo tedesco non è da leggere come una vicenda locale e isolata. Il comparto agricolo europeo, e italiano in modo particolare, sta attraversando una fase complessa e di forte scontento, per l’aumento dei costi di produzione, che incidono sul carrello della spesa e ci rendono meno competitivi di chi produce fuori dll’Europa, e per le conseguenze di una politica agricola comunitaria spesso di ostacolo più che di sostegno al reddito, tra spese, burocratizzazione e scelte politiche lontane dalle nostre realtà imprenditoriali», è Francesco Pacchiarini, presidente di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza a lanciare l’allerta sulla possibilità di ampliamento delle contestazioni in corso in Germania ad altri paesi, esprimendo, insieme all’organizzazione interprovinciale, vicinanza alla Deutscher Bauernverband, il sindacato agricolo tedesco che da dicembre organizza manifestazioni per il pieno ripristino dei sussidi statali, così da arginare le conseguenze dell’aumento dei prezzi dei carburanti.

«In Italia - prosegue Pacchiarini - stiamo affrontando problematiche diverse, ma che ricadono nello stesso alveo. Le nostre aziende, infatti, chiedono di essere messe nelle condizioni di preservare gli alti standard di qualità che hanno reso il Made in Italy celebre nel mondo - condizioni che spesso vengono a mancare, soprattutto a causa delle politiche di Bruxelles che fissano requisiti irraggiungibili e condizioni antieconomiche o dettate da un ambientalismo ideologico non agganciato alla realtà, come l’introduzione della rotazione colturale dei seminativi, fortemente compromettente per le nostre colture di mais, ma resa obbligatoria dalla nuova PAC per l’accesso alle risorse comunitarie».

Difficoltà e inquietudini diffuse non hanno tardato a prendere forma in sollecitazioni rivolte a Confagricoltura per valutare future mobilitazioni. «In Italia e sul territorio abbiamo già attraversato periodi di intensa protesta, con gli allevatori scesi in strada e nelle piazze a centinaia negli ultimi vent’anni per denunciare i costi di produzione alti, a fronte del calo della redditività, e la questione multe per le quote latte mai risolta - conclude il presidente -. Vogliamo richiamare ancora una volta l’attenzione delle istituzioni sulla crisi di un settore che invocaprovvedimenti strutturali di sostegno al reddito per mitigare le troppe incertezze economiche e politiche che pesano sul futuro delle produzioni».