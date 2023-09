Tabacco, Prandini: continuare a lavorare su accordi filiera. Centrale giusta redditualità e innovazione. VIDEOINTERVISTA

“Per noi è fondamentale continuare a lavorare sugli accordi di filiera. L’esempio della filiera del tabacco è sicuramente vincente per quello che abbiamo rappresentato in termini di opportunità per il paese, anche sotto l’aspetto occupazionale e penso agli oltre 40mila addetti della filiera che siamo riusciti a coinvolgere grazie alla contrattualizzazione iniziata nel 2011 e poi cresciuta sempre di più negli anni seguenti. Siamo riusciti a fare valore e certezze alle nostre imprese.”

Così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini a margine della presentazione del rapporto “Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura”.

“I momenti di difficoltà ci sono stati ma abbiano sempre cercato di dare risposte concrete e non solo a parole. Dobbiamo continuare a lavorare nei prossimi anni per rafforzare la redditualità della filiera agricola, sia per il settore del tabacco che per le altre filiere produttive. Se manca la giusta redditualità le nostre imprese non potranno garantire la giusta attenzione all’innovazione.

Grazie all’accordo con Philip Morris oggi la filiera tabacchicola è tra quelle che ha più innovato nei processi produttivi, penso all’utilizzo della raccolta dei dati, ai droni e alla sensoristica raggiungendo risultati straordinari in termini di efficientamento economico e ambientale.