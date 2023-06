Tea, Giansanti: il via alla sperimentazione un grande successo, ora definire percorso anche in Ue. VIDEOINTERVISTA

“Innanzitutto siamo ad un punto che fino a qualche anno fa, per noi agricoltori, sarebbe stato difficile da immaginare visto l'ostracismo e la poca attenzione che il Parlamento aveva manifestato verso i temi della ricerca e della scienza applicata all'agricoltura. Oggi questo grande risultato ottenuto nella discussione in Senato dà finalmente speranza di poter iniziare a ragionare da qui a breve sulla possibilità di utilizzare le TEA in pieno campo.”



Così il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti a margine dell’incontro organizzato da Confagricoltura per illustrare lo stato dell’arte e capire quali sono i riscontri concreti dell’applicazione delle TEA.

“Già la sperimentazione in pieno campo è un grande successo. Mi auguro e spero che ora, anche a livello europeo, si arrivi alla definizione di un iter normativo che possa definire il percorso con cui poi noi agricoltori utilizzeremo le TEA. Quindi la sfida adesso è quello di accelerare, di far avviare, nel semestre spagnolo, l'approvazione del percorso delle TEA a Bruxelles e dall'altro appunto quello di chiudere l'iter autorizzativo legislativo nazionale per fare veramente sperimentazioni in pieno campo, specialmente se consideriamo le sfide che ci attendono, ossia produrre di più preservando le risorse naturali. La risposta appunto sono le terre.

Mi sembra che ci sia una disponibilità manifestata tanto dal Governo quanto proprio da una discussione corale a livello parlamentare, con un'approvazione da parte di tutte le forze politiche. Quindi non posso che trovarmi a ringraziare tutti coloro i quali hanno fortemente voluto questa approvazione: quindi soprattutto i partiti di maggioranza e penso a Fratelli d'Italia con l'onorevole De Carlo, la lega con il senatore Centinaio piuttosto che Forza Italia con l'onorevole Nevi. Un segnale di attenzione del Governo importante che aspettavamo da troppo tempo ma che finalmente è diventato realtà”.