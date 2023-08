Unire le forze per il futuro della pesca italiana: Il Presidente dell'UCI e di Agripesca, Mario Serpillo, affronta le sfide del settore e sottolinea la priorità dell’innovazione

In un momento cruciale per l'industria ittica italiana, il Presidente dell'Unione Coltivatori Italiani (UCI) e di Agripesca, Mario Serpillo, ha inteso segnalare alcuni problemi pressanti che affliggono il settore, ponendo in luce le sfide che bisogna necessariamente affrontare e la particolare importanza che in tale quadro riveste l'innovazione.

La pesca costituisce un elemento fondamentale della struttura economica del Paese, della cultura del mare e della tradizione italiana. Tuttavia, oggi si trova ad affrontare alcune inderogabili questioni di cui non si possiede ancora una piena consapevolezza a causa, tra l’altro, delle difficoltà che incontrano gli operatori ad accedere alle informazioni e della mancanza di adeguati aggiornamenti professionali. Queste lacune, unitamente ad altri problemi, minacciano la sostenibilità a lungo termine del settore e il benessere delle comunità costiere, che sono strettamente interdipendenti tra loro.

Il Presidente Mario Serpillo, ha osservato che al giorno d’oggi, con i cambiamenti in corso sul nostro pianeta e negli ecosistemi, il pescatore contemporaneo non può limitarsi a essere soltanto un “pescatore”. Questa figura che da sempre ha legato, oltre al lavoro, anche il proprio destino alla profonda conoscenza e al rispetto del mare, delle sue forze e dei suoi pericoli, assumendo finanche un valore simbolico letterario e mitologico, nell’epoca attuale deve necessariamente prendere atto che il mare purtroppo è notevolmente cambiato.

E’ dunque determinante per gli operatori di questo settore acquisire quelle conoscenze necessarie per la comprensione dei mercati, per rimanere all'avanguardia in termini di tecnologia e innovazione, e affrontare con convinzione le sfide legate alla sostenibilità e alla transizione verde e digitale. Questi elementi sono essenziali per adeguarsi ai tempi in costante evoluzione, e costituiscono l’unico modo possibile per il settore della pesca e dell'acquacoltura in Italia di affrontare alcune criticità strutturali. Per farlo è prioritario incentivare un ricambio generazionale; offrire una formazione più ampia per affrontare le sfide future; provvedere ad un aggiornamento delle competenze professionali eliminando le difficoltà di accesso alle fonti informative e alla digitalizzazione.

“È imperativo risolvere questi problemi - afferma il Presidente dell’UCI e di Agripesca Mario Serpillo - e promuovere una maggiore consapevolezza della necessità di un cambiamento e di una gestione lungimirante del settore.

Agripesca riconosce l'importanza della collaborazione tra settore pubblico e privato per superare queste barriere e favorire lo sviluppo dell'industria ittica. Il Presidente Mario Serpillo ha annunciato l'impegno di mettere a disposizione competenze digitali per sviluppare soluzioni pratiche e innovative.

Il Presidente dell’UCI e di Agripesca, Mario Serpillo, ha concluso la sua analisi con un appello rivolto alle Istituzioni, alle organizzazioni di settore, alle Università e alle aziende tecnologiche, chiedendo loro di “unire le forze per sviluppare programmi di formazione mirati, promuovere l'adozione di tecnologie digitali e incentivare l'aggiornamento delle competenze degli operatori al fine di sviluppare la competitività del nostro settore ittico a livello globale, senza mettere a rischio la conservazione delle risorse marine. La pesca italiana può prosperare solo attraverso l'innovazione e la formazione permanente: questa è una sfida che richiede l'impegno di tutti i soggetti coinvolti”.