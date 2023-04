Vallardi (Lega): Indicazioni geografiche, soddisfazione per emendamento salva Prosecco e Aceto Balsamico

Esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto oggi dalla Lega all'Europarlamento per l’approvazione del regolamento che mira a tutelare le nostre Indicazioni Geografiche.

In particolare spero che gli emendamenti riguardanti il divieto di utilizzo di menzioni tradizionali già in vigore in uno Stato membro segnino uno stop definitivo al riproporsi di anomalie giuridiche come per il caso Prosek/Prosecco e Aceto Balsamico.

Inoltre, credo che il mantenimento delle disposizioni principali del settore del vino nel regolamento OCM della PAC sia stato fondamentale per evitare fughe in avanti della Commissione Europea, garantendo una protezione maggiore per tutto il comparto vitivinicolo.

Un bel risultato che mi auguro venga confermato nei successivi negoziati.