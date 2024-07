Vino, Cerreto (FDI): viticoltura eroica dei Campi Flegrei Ischia e Procida, narrazione di identità territoriale

"La viticoltura eroica rappresenta il messaggio più autentico e vero di quello che la nostra Nazione è capace di trasmettere al mondo, attraverso la quale non solo si producono prodotti in particolari difficoltà, ma si racconta la specificità di un territorio, la tradizione di una coltura autentica. Rappresenta l’ identità di un popolo , e pertanto come tale non solo assicura il perseverare di una pratica agricola, ma e’ l’ essenza stessa del principio di agricoltore come custode autentico del territorio e soggetto bio regolatore del territorio. Ischia , come Procida e tutti i Campi Flegrei sono la sintesi di fatto questa pratica rappresentata dal consorzio di tutela che merita tutte le attenzioni non solo da parte delle istituzioni politiche ma anche da parte degli attori economici e sociali con i quali bisogna che si armonizzi un sistema tale da raccontare una storia di 2700 anni che connota la viticoltura di questo straordinario territorio." Lo ha dichiarato il deputato Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura per Fratelli d'Italia, partecipando ad Ischia alla tavola rotonda La viticultura eroica quale difesa del paesaggio, organizzata a Ischia dal Consorzio di Tutela vini Campi Flegrei, Ischia e Procida.