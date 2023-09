Vino, Lollobrigida: chi non capisce o non vuole capire genera confusione inutile e dannosa

Come al solito qualche “deficiente” (mancante di capacità di capire) e molti pronti a strumentalizzare ogni mia affermazione hanno voluto regalare commenti che se non fossero dannosi sarebbero inutili.

Ho invitato le grandi aziende del vino, settore che crea lavoro, ricchezza e in forte espansione, a sostenere iniziative sportive e lo sport in genere con campagne promozionali.

Traduzione dei fenomeni del baraccone: Lollobrigida vuole incentivare l’uso del vino nelle attività sportive.

1) Il vino è già presente da sempre come sponsor di molte iniziative sportive, basta guardare come vengono bagnate le vittorie in tutto il mondo, anche e soprattutto in grandi eventi.

2) Il vino non è nemico della salute se assunto con moderazione. Ha una percentuale di alcol naturale che non supera mai il 20%, ma contiene vitamine, polifenoli, tannino, antiossidanti e acqua per almeno l’80%.

3) Lo sport garantisce la salute e invitare chiunque a sostenerlo economicamente è sempre utile.

4) Preferisco vedere aziende vitivinicole italiane promuovere grandi eventi in Italia e nel mondo piuttosto che Champagne Francesi. Non per mero sciovinismo, ma perché creare ricchezza in Italia con consumo ed export significa poterla redistribuire senza fare altro debito o vendere i nostri asset strategici.

5) Il vino è tradizione, cultura, lavoro, impresa, garanzia di tutela dell’ambiente, valorizzazione dei territori.

6) Finché ne avrò la possibilità, in ogni ruolo, continuerò a difendere l’interesse di imprese, lavoratori, filiere e dei nostri migliori prodotti.

Un brindisi a tutti quelli cui “scoppia il fegato” da un anno senza bere nemmeno un goccio. Mettetevi comodi, perché la strada è ancora molto lunga…

Cosi su Facebook il ministro Masaf Francesco Lollobrigida