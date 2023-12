Vino, M5S: Lollobrigida combatta truffatori, non giornalisti

“Nella serata di ieri, Report ha trasmesso un’inchiesta sui produttori di vino italiani tanto interessante quanto preoccupante. Dalle ricerche dei giornalisti Rai, infatti, emergerebbe un sistema per utilizzare uve scadenti e ottenere ugualmente etichette riconosciute come Docg, Doc o Igp. Ovviamente, vanno rispettate regole stringenti per determinare la denominazione di un prodotto, bisogna soddisfare diversi criteri e seguire un preciso disciplinare. L’inchiesta, però, dimostra che esistono svariate pratiche che permetterebbero di migliorare i parametri di uve di bassa qualità in modo da poterle utilizzare per realizzare prodotti che verranno venduti come vini a denominazione. Su questo genere di truffe dovrebbe vigilare la Repressione Frodi del Ministero dell’Agricoltura. Ma a giudicare dall’inchiesta di Report, i controlli non sarebbero sempre impeccabili, anche a causa dell’intreccio tra politica e industria del vino, per arrivare addirittura al punto che la Repressione Frodi può usare le indagini giudiziarie come arma contro i produttori scomodi. E di fronte a tutto questo, come reagisce il ministro Lollobrigida? Si schiera contro le frodi che infangano il mondo del vino, autentica eccellenza italiana? Nemmeno per sogno, il cognato d’Italia manda messaggi velatamente minatori a chi ha realizzato l’inchiesta. Noi da un ministro dell’Agricoltura ci aspetteremmo il contrario: Lollobrigida combatta i truffatori e lasci in pace i giornalisti”.

Lo scrivono in una nota i Parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura Sabrina Licheri, Gisella Naturale, Luigi Nave, Alessandro Caramiello, Susanna Cherchi e Sergio Costa.