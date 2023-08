Vino (Uiv): Congratulazioni al Consigliere Andrea Lonardi, da oggi Master Of Wine

L’Institute of Masters of Wine di Londra ha nominato oggi Master of Wine il veronese Andrea Lonardi, consigliere di Unione italiana vini (Uiv), vicepresidente del Consorzio tutela vini Valpolicella e direttore operativo di Angelini Wines & Estates. Uiv si congratula con il suo consigliere che da oggi è il secondo italiano – dopo Gabriele Gorelli nel 2021 – a far parte del più esclusivo “club” enologico al mondo, in grado non solo di tramandare e studiare la cultura del comparto ma anche di muovere i mercati globali del vino.

Per il presidente Uiv, Lamberto Frescobaldi: “Questa nomina, meritatissima, ci rende entusiasti ma allo stesso tempo ci fa riflettere di come il nostro settore abbia sempre più bisogno di figure di questo spessore. Gabriele Gorelli e Andrea Lonardi – che non a caso provengono da 2 territori particolarmente vocati come Montalcino e la Valpolicella - avranno la responsabilità di portare con sé il vigneto Italia nel mondo e speriamo che nel prossimo futuro la community tricolore possa crescere ancora”.

Per il segretario generale di Uiv, Paolo Castelletti: “La perseveranza e la dedizione del nostro consigliere è finalmente stata premiata, e questo ci fa particolarmente piacere. L’Italia del vino potrà contare su un nuovo alleato anche sul fronte commerciale: è noto infatti di come l’Istituto attraverso i suoi membri possa essere decisivo sui mercati internazionali, a partire da quelli emergenti”.

A oggi i super esperti Master of Wine sono 414 provenienti da 31 Paesi. L’Istituto londinese da 70 anni lavora su una comunità di “maestri del vino” in rappresentanza un’ampia varietà di professioni nel mondo, tra consulenti, viticoltori, giornalisti, sommelier, educatori, acquirenti, accademici.