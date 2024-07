Agricoltura 4.0: Diagram finalizza l’ingresso di Netsens nel gruppo

Diagram, il primo polo agritechitaliano e tra i principali operatori in Europa, controllato indirettamente da Nextalia SGR S.p.A. (“Nextalia”) nell’interesse del fondo di private equity “Nextalia Private Equity” e frutto dell’integrazione di IBF Servizi, Agronica e Abaco Group e Agriconsulting ha completato il closing per l’acquisizione di Netsens, azienda leader in Italia nella produzione di sistemi di monitoraggio per agricoltura, meteorologia, ambiente e infomobilità, che vanta centinaia di installazioni sia in Italia sia all’estero.

Grazie a questa nuova acquisizione, che segue il recente ingresso nel Gruppo di Agriconsulting, Diagram entra direttamente nel mercato dell’Internet of Things (IoT) e della sensoristica di prossimità aumentando la definizione e l’affidabilità dei dati elaborati dalle piattaforme proprietarie e consolidando, così, la propria leadershipnella fornitura di soluzioni software per la PA e per le aziende del settore agroalimentare. L’accordo rinforza anche la collaborazione con Irritec S.p.A. leader globale nella micro-irrigazione e con la Famiglia Manes – fondatrice di Netsens – che restano con una quota di minoranza ad affiancare Diagram in questa nuova fase di crescita.

Diagram, con sedi in Italia e UK e 300 collaboratori, ha chiuso il 2023 con oltre 40 milioni di euro di fatturato consolidato e con più di 2 milioni di ettari serviti in Italia e 500 mila all’estero attraverso le soluzioni software proprietarie.

Netsens, nata nel 2004 a Calenzano, in provincia di Firenze, grazie alla lunga esperienza maturata frutto di oltre 100.000 sistemi prodotti e installati, è leader italiano nella produzione di sensoristica per l’agricoltura 4.0 e offre un’ampia gamma di soluzioni innovative e affidabili, dalle tradizionali stazioni MeteoSense ai sistemi IoT VineSense e AgriSense, con sensori wireless a lunga portata, fino ai più evoluti sistemi di controllo remoto dell’irrigazione WiSense.

Il Gruppo Irritec, nato in Sicilia nel 1974, è tra i leader a livello mondiale dell’irrigazione di precisione. Irritec ha come mission quella di migliorare l’efficienza dell’irrigazione in agricoltura e giardinaggio, riducendo l’impatto ambientale. Presente con 17 sedi e oltre 1.000 collaboratori in Italia, Algeria, Brasile, Cile, Germania, Messico, Perù, Senegal, Marocco, Spagna e negli Stati Uniti, nel 2022, Irritec ha acquisito lo status giuridico di Società Benefit, confermando il proprio impegno per la promozione di valori legati ai temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Quest’anno il gruppo festeggia uno straordinario traguardo: il suo cinquantesimo anno di attività.