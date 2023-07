Assemblea UIV, Carloni: Italia leader nel vino ma occorre strategia per difendere nostre eccellenze. Centrale fare sistema. VIDEOINTERVISTA

“Il titolo del convegno di questa mattina è 'dare valore alla tradizione': io ho detto in sintesi che per dare valore alla nostra tradizione, in modo particolare quella del vino, bisogna fare secondo me due cose. La prima è non perderla, la tradizione, e quindi difenderla rispetto a regole che continuano ad uscire tutte quasi in antagonismo ai nostri interessi.

Penso all'etichettatura sull'alcol che considera la bottiglia di vino come una bottiglia di distillato. Penso alla circolare sugli imballaggi che considera il riutilizzo come strumento per la sostenibilità e quindi sarebbe la fine della bottiglia di vetro. Penso al Nutriscore dove verrebbero considerate in modo uguale dei prodotti completamente diversi.”

Così il presidente della Comagri Camera Mirco Carloni a margine dell’Assemblea generale Uiv.

“Quindi è necessario difendere la nostra tradizione contro chi invece vorrebbe un mercato alimentare che si livella verso il basso, dove tutti i sapori sono uguali. In questa maniera bere un bicchiere di vino o bere una bottiglia di acqua distillata è la stessa cosa.

L'altra cosa è distinguersi, perché chi non si distingue si estingue. Quindi, in questo mondo in cui il vino sta diventando un tema forte, di produzione forte, anche di esportazione, l'Italia è vero che ha dei primati, ma questi primati non sono per sempre e quindi riuscire a fare una strategia dove ci si distingue tutti insieme, facendo sistema, senza tirare fuori i particolarismi, perché noi sappiamo che abbiamo un patrimonio vitivinicolo differenziato, con tante certificazioni che differenziano i nostri vitigni, i nostri prodotti.

Talvolta questa differenziazione diventa un limite per non farla diventare un limite ma una risorsa bisogna fare una strategia complessiva. Quindi mettere assieme al vino la cultura, l'arte, la musica, la cucina, fare in modo che l'Italia parli una voce sola e riesca a creare valore aggiunto perché il nostro vino non può essere venduto a poco, ma deve essere venduto come categoria premium sui mercati esteri”.