Dl Agricoltura, Vitale: sindacati e Agea fanno squadra per valorizzare dipendenti, salvaguardando quelli di Sin. Al via Comitato Paritetico: IL VERBALE

Roma - "Nel corso della riunione tenuta la settimana scorsa con le organizzazioni sindacali confederali è emersa la proposta, arrivata dalla Cisl, di costituire un comitato paritetico temporaneo tra parti sociali e amministrazioni per accompagnare il processo di integrazione Sin-Agea". Così il direttore generale Agea Fabio Vitale ad AGRICOLAE a fronte del verbale di cui è venuta in possesso in vista del voto, domani al Senato, dell'emendamento volto a incorporare Sin in Agea al fine di evitare duplicazioni e riutilizzare il personale in house di Sin per svolgere i compiti attualmente svolti da Ernst & Young grazie al contratto, in scadenza, da 60 milioni di euro.

"Lo scopo - prosegue Vitale - è quello da una parte di valorizzare il personale di Agea e dall'altra parte di salvaguardare i dipendenti Sin. La proposta ha visto tutte le parti d'accordo e procederemo in questa direzione una volta che l'iter parlamentare sarà concluso con tutti gli atti consequenziali".

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il VERBALE dell'incontro svolto lo scorso 21 giugno:

VERBALE AGEA SINDACATI 21 GIUGNO 2024